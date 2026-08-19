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麻州華男涉嫌冒名投票又舉報 害中國籍夫婦綠卡遭沒收

世界新聞網馬雯婷／即時報導
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一名居住於麻薩諸塞州安多佛（Andover）的中國籍人士今日遭到逮捕，被控涉嫌在...
一名居住於麻薩諸塞州安多佛（Andover）的中國籍人士今日遭到逮捕，被控涉嫌在2024年美國總統大選期間，冒用另一名中國籍人士的身分，提交虛假的選民登記資料並代為投票。示意圖（路透）

一名居住於麻州安多佛（Andover）的中國籍人士今日遭到逮捕，被控涉嫌在2024年美國總統大選期間，冒用另一名中國籍人士的身分，提交虛假的選民登記資料並代為投票

此外，被告還被指控冒用受害者及其妻子的身分，向美國移民當局提交兩份虛假移民表格，導致兩人的綠卡（Green Card）遭到沒收，並被迫進入遣返程序（removal proceedings）。

33歲的孫宇鵬（Yupeng Sun，音譯）被控一項「虛假選民登記」罪及一項「虛假投票」罪。孫於今日下午2時在波士頓聯邦法院首次出庭。

根據司法部網站，法院起訴文件顯示2024年10月10日，孫涉嫌透過麻州州務卿辦公室網站，冒用另一名居住於麻州、具有合法永久居民（LPR）身分的中國籍人士之名，進行線上選民登記。

2024年10月31日，孫又涉嫌冒充該名中國籍人士，在摩頓市政廳（Malden City Hall）提交提前投票選票，參與2024年美國總統大選。

完成選民登記及投票後，孫又涉嫌於2026年4月及5月，向國土安全調查處（HSI）及美國公民暨移民服務局（USCIS）提交數份匿名舉報。

據稱，這些舉報指稱受害者「非法參與了2024年美國總統大選的投票」，並寫道，「他不是美國公民，而是永久居民。」

此外，孫還被指控於2024年4月向USCIS提交虛假表格，冒用同一名中國籍人士及其中國籍妻子的身分，要求放棄兩人的合法永久居民（LPR）身分。

2024年6月，這對夫妻結束國際旅行返回美國時，在波士頓國際機場接受第二次檢查（secondary inspection）。兩人的綠卡遭到沒收，並被置於遣返程序中。檢方指稱，這些後果是孫提交的虛假表格所導致。

「虛假選民登記」及「虛假投票」兩項罪名，各自最高可判處5年監禁、3年監督釋放（supervised release），以及最高25萬美元罰款。被告在服完法院判處的刑期後，還可能面臨驅逐出境（deportation）。實際刑期將由聯邦地區法院法官依據聯邦量刑指南及相關法律，在刑事案件中作出裁定。

聯邦檢察官佛利（Leah Foley）及國土安全調查局新英格蘭地區代理特別探員主管格里明（Jeff Grimming）公布了上述消息；本案由美國助理聯邦檢察官納格爾伯格（James J. Nagelberg）負責起訴。

精華 FAQ

  • 檢方指他先冒用另一名中國籍永久居民身分線上登記選民，再到摩頓市政廳提前投票，涉嫌虛假選民登記與虛假投票兩項罪名。

  • 起訴文件稱，他冒用該名受害者及其妻子的身分向USCIS提交虛假表格，要求放棄兩人LPR身分，結果兩人的綠卡在返美時遭沒收。

  • 虛假選民登記與虛假投票各最高可判5年監禁、3年監督釋放及25萬美元罰款，服刑後還可能面臨驅逐出境，刑期由聯邦法官裁定。

綠卡 投票 麻州

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