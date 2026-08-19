開學購物季…5歲女童短褲比男童短一大截 寶媽火大

Kat也點名Target和Walmart等其他大型家庭用品零售商，指出這些商店為女孩販售超短褲，卻為男孩提供一般長度的款式。示意圖（美聯社）

據紐約郵報報導，隨著返校購物進入高峰，一名被稱為「正義媽媽」的女性，因揭露她認為的快時尚產業重大問題，意外在網路上爆紅。

Kat是一名只使用單名的媽媽部落客，也是前模特兒。她近期發布的一系列影片，揭露了男孩與女孩童裝之間明顯、甚至令人擔憂的差異，目前已累積數百萬次觀看。

「這就是Old Navy認為你家五歲小女孩應該穿著去溜滑梯的衣服。」她在最近一支影片中說道，同時拿起一件迷你牛仔短褲。

這件短褲的長度極短，看起來甚至更像內褲，而不是一件方便孩子奔跑、攀爬與玩耍的服裝。

作為比較，她隨後拿出一件同樣為五歲男孩設計的「快乾」卡其短褲。兩者相比，男孩款明顯長得多。

Kat也點名Target 和Walmart等其他大型家庭用品零售商，指出這些商店為女孩販售超短褲，卻為男孩提供一般長度的款式。

．童裝差很大「褲內長測試」引熱議

在Kat的影片留言區，有些觀眾試圖為男女童裝之間的尺寸差異辯護。

他們認為，男孩天生就比女孩體型大，因此男孩的短褲自然也應該比較長。

但Kat指出，只要仔細查看衣服吊牌上標示的身體尺寸資訊，就會發現男孩和女孩款所對應的身高、體重範圍其實相當接近，真正明顯不同的，是服裝本身所使用的布料多寡。

為了展示自己的研究成果，Kat還示範了一項她稱為「褲內長測試（inseam test）」的方法：從褲子的下襠一路量到褲管底部，看看長度是否足以覆蓋成人手掌的寬度。

她認為，適當的褲內長能讓孩子穿得更舒服，也能減少因為衣服過緊或過短而不斷「拉扯、調整」衣物的情況。

．不舒服的衣服可能影響孩子活動與心理

持有執照的臨床心理學家Dr. Shahrzad Jalali表示，不舒服的褲子可能在孩子與周遭環境之間製造不必要的摩擦，讓他們更難專注於學習、遊戲，以及與同齡人建立關係，甚至可能增加壓力與焦慮。

Jalali博士告訴紐約郵報，「如果一個孩子一直在想，她的衣服會不會往上滑、露出身體，或者限制她的活動，她就比較沒有心理上的自由去單純地活動。」

這名加州心理健康專家進一步指出，自由活動的能力能支持孩子探索世界，而探索對於培養動作能力、自信，以及建立「我做得到」的身體感受，都至關重要。

許多留言者對Kat的發現表示憤怒，也有人分享自己的經驗：她們平常就會特別購買男孩款服裝給女兒穿，以獲得更多遮蔽，或是在裙子、洋裝底下搭配自行車短褲。

其中一名網友表示，「女孩也應該擁有適合玩耍的衣服。那些露臀短褲對探索和玩耍來說並不安全。」

另一名網友則說：「難怪女孩到9、10歲就開始出現身體形象問題。」

不過，Jalali博士強調，一件短褲並不會決定一個孩子如何看待自己的身體。真正可能產生深遠影響的，是孩子長期、反覆接收到的文化訊息。

．童裝也可能傳遞性別訊息

她說，「如果男孩一次又一次拿到的是為了活動、探索和弄髒而設計的衣服，而女孩得到的衣服卻更強調外表或身體暴露，孩子可能會逐漸吸收這樣的觀念：男孩的身體主要是用來『做事情』的，而女孩的身體主要是用來『被看見』的。」

換句話說：男孩可以做事情；女孩則被要求展示自己。

她表示，「這是一個很微妙的訊息，但孩子其實非常善於觀察這些模式。」

當然，並不是所有人都認同Kat的做法。

一些批評者指責她是在利用恐懼煽動父母，並試圖透過所謂的「褲內長審查」，推動一種過度保守的觀念。

也有人指出，對於家中「比較嬌小」的孩子而言，這些超短褲穿起來其實完全沒有問題。

其中一名留言者針對Kat使用的「對不起，女兒們的媽媽」這類口號回應，「不用替我們難過，親愛的。你應該教育的是你的兒子，告訴他這不是一種邀請。」

這場爭論也讓一個更值得思考的問題浮現：父母究竟該如何在保護孩子與尊重孩子的自主權之間取得平衡？

．保護孩子不等於羞辱身體 父母應給孩子更多選擇權

Jalali表示，她理解父母希望保護孩子、避免孩子受到世界負面影響的心情，但照顧者同時也應該保護孩子逐漸發展的自主權。

她建議父母可以說，「我們找一件讓你可以自由活動，而且玩耍時也能保護你的衣服。」而不是，「你不應該穿那件，因為露太多了。」

關鍵並不是讓女孩覺得「露太多」是一件可恥的事情，而是讓她明白：衣服可以保護身體，也可以讓她自由活動；但她的身體本身並不是需要感到羞恥的東西，她也不需要為了迎合別人對自己的看法而負責。

雖然童裝設計中的性別差異確實值得關注，但Jalali認為，父母不需要把一次購物變成一堂關於性別歧視的課。

更實際的做法，是給女孩更多語言與選擇權。

例如，父母可以問，「穿起來舒服嗎？你可以穿著它跑步、爬東西、坐下和玩耍嗎？你喜歡自己穿上它時的感覺嗎？」

這些問題能把孩子的注意力，從「我的身體看起來怎麼樣」，轉移到「我的身體能夠體驗什麼、完成什麼」。

從心理學角度來看，這或許才是建立身體自信更健康的起點。

與其讓孩子從小學會擔心「別人會怎麼看我的身體」，不如讓她知道，自己的身體首先是屬於自己的，它可以奔跑、攀爬、遊戲、探索，也可以讓她自由地去認識這個世界。

而一件童裝真正應該做到的，或許也只是這麼簡單：讓孩子穿得舒服、活動自如，然後放心地去玩。

▲ 影片來源：Instagram＠hackorwackwithdnkat（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.