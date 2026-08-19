美國人變得更有錢也更挑剔 餐廳體驗不好就不買單

如今麥當勞押注更高檔的雞肉餐點、更明亮寬敞的用餐空間，希望爭取客人回流。（美聯社）

CNN 19日分析，傳統觀念以為美國消費者日子過得苦哈哈，拼命尋找最便宜價格以便節省開銷，但其實「K型經濟」(K-shaped economy)正在縮小，越來越多民眾邁入更高收入階層，擁有更多可支配資金，對於用餐、購物等花錢地點也變得更挑剔；消費者荷包變更充實後，開始抵抗使用「縮水式通貨膨脹 」(shrinkflation)手段的商家以及用故障自助結帳機取代真人員工的連鎖商家。

變得更有錢的美國人希望到速食店吃到更大更好的漢堡，上館子吃飯享受愉快時光，買東西能有現代化的門市體驗。

零售業分析研究機構Placer.ai分析研究總監霍托維(R.J. Hottovy)說，如果人們覺得物超所值，就會願意多花錢，而且不想表現出自己正在消費降級(trading down)。

報導指出，顧客標準已經提高，連鎖商店必須跟著提升才能留住客人，還要不斷推出新產品，改善消費體驗。

以目標百貨 (Target )為例，過去幾年處於混亂狀態，貨架上缺少關鍵產品，結帳時大排長龍。顧客紛紛流失，轉向經過裝修及改善之後的沃爾瑪(Walmart)實體店面與網路配送服務。

Target今年投資50億整頓門市，引進熱門品牌，最新一季門市與網路銷售成長3.8%。

同樣趨勢也在速食店與坐下用餐的正式餐廳(sit-down restaurants)上演，單憑便宜價格已經不足以吸引客人上門。

就連低收入消費者也變得更加講究，對於麥當勞(McDonald's)一成不便的1元或2元超值套餐興趣缺缺。麥當勞上一季銷售額表現幾乎持平。

如今麥當勞押注更高檔的雞肉餐點、更明亮寬敞的用餐空間，希望爭取客人回流。麥當勞執行長坎普辛斯基(Chris Kempczinski)本月稍早表示：「我們必須提升餐點的風味與品質。」

如今消費者更青睞漢堡王(Burger King)。漢堡王上一季銷售額成長8.5%。

漢堡王提升華堡(Whopper)麵包品質並改用更濃郁的蛋黃醬，正在招聘6萬名員工以增加餐廳人力配置。

休閒連鎖餐廳奇利斯(Chili's)的案例堪稱為美國消費者需求為何提供最佳線索。

奇利斯宣傳主軸強調能以速食店價格獲得更棒的服務，吃到更大份的雞肉三明治與漢堡。奇利斯連續五年實現銷售額增長，上一季 獲得5.6%增幅。

奇利斯執行長霍克曼(Kevin Hochman)上周在財報電話會議上說：「美國消費者追求的是美好體驗與超值消費，客人會一直上門支持實現這些理念的品牌。」