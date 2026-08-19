美國製造業重拾招聘潮 關稅是幕後推手嗎？

美國製造業招聘今年7月達到2022年以來最高水平。示意圖（路透）

華盛頓郵報 19日報導，美國製造業招聘今年7月達到2022年以來最高水平，川普 總統最近在拉斯維加斯發表演說表示，製造業出現「多年以來最快速的爆炸式成長」；對於某些公司來說，川普可能是對的，絕大多數就業成長集中在受關稅 保護免於外國競爭影響的兩大領域：金屬製品以及汽車等運輸設備。

創立於1801年、全國第一家銅軋製廠Revere Copper銷售與行銷副總監歐夏尼西(Amy O'Shaughnessy)說，川普第二任期關稅是「最棒的事」，在關稅與數據中心共同效應之下有助於提高售價，30年來首次有機會投資於工廠及員工。從2023年以來，Revere Copper位於紐約州上州與北卡羅來納州的兩家工廠已經加聘約100人。

位於匹茲堡附近、為汽車及核能產業提供服務的精密工具製造商Penn United Technologies總裁瓊斯(Bill Jones)說，川普二度執政以來公司招聘約50人，還有數十個職缺正在徵人。

聖路易聯邦準備銀行(Federal Reserve Bank of St. Louis)經濟政策顧問德沃金(Max Dvorkin)說，關稅肯定能對某些行業有幫助，「這正是我們看到出現溫和擴張的產業」。

但目前發生的狀況與川普曾經承諾的「黃金時代」(golden age)相差甚遠。

雖然從今年1月以來製造業增加2萬9000個職缺，但製造業整體就業人數仍低於前總統拜登任內後疫情時期在2023年創下高峰。自從川普2025年1月重返白宮以來，製造業已經流失6萬2000個工作。

根據勞工部數據分析，按照目前成長速度，需要五年時間製造業勞工人數才能恢復到拜登任內的高峰。

撰寫獨立經濟學通訊Apricitas Economics的經濟政策分析師波利塔諾(Joseph Politano)表示：「也許製造業就業市場確實有改善，但我認為更準確的表述方式是惡化速度變慢了。」

根據勞工部統計，今年1月以來金屬與運輸設備製造商增加了4萬1000多個職位，但食品、家具以及橡膠、塑膠製品製造商卻減少3萬2000多個職位。

報導指出，主流經濟學家指出，美國製造業就業人數不太可能再次達到1970年代1950萬個職位的尖峰。勞動市場已經大幅轉向服務業，從「經濟大衰退」(Great Recession)以來，美國製造業從未超過1300萬個職位。

另一個出現職位成長的行業是電器零件製造商，產品包括數據中心使用的電線、電池、發電機。經濟學家表示，這個領域就業成長有很大因素是跟人工智慧(AI)暴增有關，關稅作用則不太明顯。