我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

勇闖選秀奪冠 超美護理師圓夢「沒想過拿第一」

國際刑事法院日籍院長不僅遭美制裁 也曾遭俄通緝

美國製造業重拾招聘潮 關稅是幕後推手嗎？

記者顏伶如／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國製造業招聘今年7月達到2022年以來最高水平。示意圖（路透）
美國製造業招聘今年7月達到2022年以來最高水平。示意圖（路透）

華盛頓郵報19日報導，美國製造業招聘今年7月達到2022年以來最高水平，川普總統最近在拉斯維加斯發表演說表示，製造業出現「多年以來最快速的爆炸式成長」；對於某些公司來說，川普可能是對的，絕大多數就業成長集中在受關稅保護免於外國競爭影響的兩大領域：金屬製品以及汽車等運輸設備。

創立於1801年、全國第一家銅軋製廠Revere Copper銷售與行銷副總監歐夏尼西(Amy O'Shaughnessy)說，川普第二任期關稅是「最棒的事」，在關稅與數據中心共同效應之下有助於提高售價，30年來首次有機會投資於工廠及員工。從2023年以來，Revere Copper位於紐約州上州與北卡羅來納州的兩家工廠已經加聘約100人。

位於匹茲堡附近、為汽車及核能產業提供服務的精密工具製造商Penn United Technologies總裁瓊斯(Bill Jones)說，川普二度執政以來公司招聘約50人，還有數十個職缺正在徵人。

聖路易聯邦準備銀行(Federal Reserve Bank of St. Louis)經濟政策顧問德沃金(Max Dvorkin)說，關稅肯定能對某些行業有幫助，「這正是我們看到出現溫和擴張的產業」。

但目前發生的狀況與川普曾經承諾的「黃金時代」(golden age)相差甚遠。

雖然從今年1月以來製造業增加2萬9000個職缺，但製造業整體就業人數仍低於前總統拜登任內後疫情時期在2023年創下高峰。自從川普2025年1月重返白宮以來，製造業已經流失6萬2000個工作。

根據勞工部數據分析，按照目前成長速度，需要五年時間製造業勞工人數才能恢復到拜登任內的高峰。

撰寫獨立經濟學通訊Apricitas Economics的經濟政策分析師波利塔諾(Joseph Politano)表示：「也許製造業就業市場確實有改善，但我認為更準確的表述方式是惡化速度變慢了。」

根據勞工部統計，今年1月以來金屬與運輸設備製造商增加了4萬1000多個職位，但食品、家具以及橡膠、塑膠製品製造商卻減少3萬2000多個職位。

報導指出，主流經濟學家指出，美國製造業就業人數不太可能再次達到1970年代1950萬個職位的尖峰。勞動市場已經大幅轉向服務業，從「經濟大衰退」(Great Recession)以來，美國製造業從未超過1300萬個職位。

另一個出現職位成長的行業是電器零件製造商，產品包括數據中心使用的電線、電池、發電機。經濟學家表示，這個領域就業成長有很大因素是跟人工智慧(AI)暴增有關，關稅作用則不太明顯。

精華 FAQ

  • 就業成長主要集中在受關稅保護、較少受外國競爭衝擊的兩大領域：金屬製品與汽車等運輸設備。相關企業因價格支撐與投資增加，帶動招募明顯回升。

  • 對部分公司來說是的。受訪企業認為關稅提高售價空間，讓工廠有資金擴產與聘人；但經濟學家也指出，其他產業下滑，使整體製造業改善仍相當有限。

  • 因為雖然今年1月以來增加2萬9000個職缺，但製造業總就業仍低於2023年高峰，川普重返白宮後更淨流失6萬2000個工作，恢復速度仍偏慢。

華盛頓郵報 川普 關稅

上一則

汽車保險費還有繼續下降空間

下一則

美國人變得更有錢也更挑剔 餐廳體驗不好就不買單

延伸閱讀

美7月就業數增4.4萬人 低於預期 顯示招聘動能放緩

美7月就業數增4.4萬人 低於預期 顯示招聘動能放緩
美加關稅大限在即談判陷僵局 墨擬加碼限中進口爭取美墨加協定續約

美加關稅大限在即談判陷僵局 墨擬加碼限中進口爭取美墨加協定續約
內需轉弱 中國7月製造業、服務業PMI雙降

內需轉弱 中國7月製造業、服務業PMI雙降
全球製造業景氣持續擴張 台日韓通膨壓力減輕 歐美也有好消息

全球製造業景氣持續擴張 台日韓通膨壓力減輕 歐美也有好消息

熱門新聞

洛杉磯的貧民窟「遊民巷」（Skid Row）。（美聯社）

華人網紅罵中國20年 看洛杉磯像「殭屍末日」想回國道歉

2026-08-17 15:19
美國食品藥物管理局（FDA）已將上個月發布的雞蛋召回令提升至最高風險等級，並警告民眾，接觸這些雞蛋可能造成嚴重健康風險。示意圖（美聯社）

160萬雞蛋召回 恐引發嚴重健康問題…買過的當心了

2026-08-14 17:35
這幅「Torero」版畫極為罕見，是全球已知僅30幅帶有畢加索本人簽名的稀有版本之一。（美聯社）

威州房東清理遭驅逐租客公寓 發現失竊8年「畢卡索名畫」

2026-08-15 23:14
美國海軍飛彈驅逐艦「班福特號」。資料照片。（路透）

美驅逐艦南海失去電力4天 廁所空調全停 連供餐都成問題

2026-08-15 05:04
賈德納被指精心策畫，謀殺前夫。（美聯社檔案照）

微軟高管當街遭槍殺 竟是前妻精心策畫

2026-08-17 12:31
一名教師因發布影片，哭訴自己所教的高年級學生竟然無法閱讀和寫作，影片在網路上迅速爆紅。示意圖（美聯社）

這所高中獲評A級 教師卻淚崩：17歲學生連4個字都寫不出

2026-08-14 15:07

超人氣

更多 >
全場融化…康康7歲愛女萌翻 吐槽沈玉琳、黃鐙輝不要臉

全場融化…康康7歲愛女萌翻 吐槽沈玉琳、黃鐙輝不要臉
美國宣布制裁國際刑事法院院長赤根智子

美國宣布制裁國際刑事法院院長赤根智子
前「跳水皇后」伏明霞1家5口罕同框 3子女高顏值吸睛

前「跳水皇后」伏明霞1家5口罕同框 3子女高顏值吸睛
7億元賭場開幕7天被迫關門 加州部落博彩資格被撤

7億元賭場開幕7天被迫關門 加州部落博彩資格被撤
從未跟趙建銘過情人節 陳幸妤：開心今天收到好多禮物

從未跟趙建銘過情人節 陳幸妤：開心今天收到好多禮物