汽車保險費還有繼續下降空間
華爾街日報18日報導，汽車保險費用降低有助於冷卻通膨，從保險公司統計數據來看，降價趨勢可望維持一段期間。疫情過後汽車保險費用大漲，如今保險公司則大規模調降許多費率，以爭取業績成長。
今年7月消費者物價指數(consumer-price index)顯示，機動車輛保險費用比去年同期下降4.5%，創下2020年新冠疫情導致民眾減少開車以來的最大降幅。這是連續第三個月出現同比下降，與2022年到2025年之間出現10%以上漲價形成明顯對比。
不過，汽車維修成本上漲，可能讓保費下降變成短暫。
7月份消費者物價指數當中的機動車輛維修與保養成本，比一年前同期增加6.6%，僅略低於6月份的同比成長7%。
汽車維修成本走高並非偶然。某些行業在最高法院裁決出爐後期待關稅退款，不過汽車零件等行業由於受到其他法律規定，依然面臨川普關稅。
加拿大皇家銀行(RBC)經濟學家在分析報告中說，232條款關稅(Section 232 tariffs)現正重創汽車產業，汽車零件與設備價格走高的狀況，延伸到汽車維修與保養領域，不太可能只是單一事件。
報導指出，近來出現的另一個現象是，汽車理賠申請減少，原因可能跟高油價導致民眾減少開車有關，其他因素還包括自付額(deductibles)門檻較高，消費者寧付現金也不願提出理賠，或者消費者根本不指望獲得理賠。
全球資產管理機構路博邁(Neuberger)全球保險分析師戈希爾(Chai Gohil)估計，除非能源或進口成本再次出現意料之外的大漲，否則未來18個月汽車保險費率可望繼續壓縮走低。
主要因疫情後保費先前大漲，保險公司如今為爭取業績而大規模調降費率；同時理賠申請減少，也讓業者有更大空間壓低保費。 根據7月消費者物價指數，機動車輛保險費比去年同期下降4.5%，是自2020年疫情以來最大降幅，且已連續3個月年減。 分析師認為，若能源或進口成本沒有意外大漲，汽車保險費率在未來18個月仍有機會繼續走低，但維修與零件成本上升可能讓降幅受限。
精華 FAQ
主要因疫情後保費先前大漲，保險公司如今為爭取業績而大規模調降費率；同時理賠申請減少，也讓業者有更大空間壓低保費。
根據7月消費者物價指數，機動車輛保險費比去年同期下降4.5%，是自2020年疫情以來最大降幅，且已連續3個月年減。
分析師認為，若能源或進口成本沒有意外大漲，汽車保險費率在未來18個月仍有機會繼續走低，但維修與零件成本上升可能讓降幅受限。
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