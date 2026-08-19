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黃仁勳營造老師形象 在社媒與粉絲溝通+解讀AI產業趨勢

編譯林聰毅／綜合外電
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輝達（Nvidia）執行長黃仁勳近來在社群媒體舞台上愈來愈活躍，但有別於其他科技...
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳近來在社群媒體舞台上愈來愈活躍，但有別於其他科技公司領袖將社群媒體作為其公關形象的延伸，他比較像是一位循循善誘的老師，為粉絲及投資人解讀AI產業及輝達的布局。（路透）

輝達（Nvidia，又譯英偉達）執行長黃仁勳近來在社群媒體舞台上愈來愈活躍，自7月加入X平台以來，他談論了晶片老化、人工智慧（AI）基礎建設融資，以及開源AI模型等議題。但相較於其他一些科技業領袖的直言不諱，黃仁勳比較喜歡用解釋的方式闡述問題。

其他科技公司的執行長已將社群媒體作為其公眾形象的延伸，例如特斯拉的馬斯克在社群媒體上發布從產品新聞到政治等各種內容，而OpenAI的奧特曼和Meta的祖克柏則分享了他們對AI未來的宏偉願景。相形之下，黃仁勳的表現更像是一位循循善誘的老師。

Business Insider報導，黃仁勳加入X的第一篇貼文便充分展現出這一點。他表示，7月24日發表的一封支持開源AI模型的公開信，「對這個產業與世界都太重要了」，促使他克服「害羞」加入了X。

開源模型可使其背後的技術獲得廣泛應用，對輝達的業務具有重大意義。這意味著將有更多企業投入AI開發，可為該公司帶來更多晶片客戶。黃仁勳一邊解釋AI，一邊闡述有利於輝達發展的理念，而這種風格成為其社群內容的一大特色。

黃仁勳的皮夾克和搖滾明星般的演講吸引了一群狂熱的追隨者。他在X上的形象則更加親切、理性。美國南加州大學安納堡傳播學院諾斯指出，黃仁勳分享感謝實習生等工作文化內容，有助於強化他的親和力與真實感。

諾斯認為，輝達所處的AI晶片與基礎設施領域，對一般人而言不像消費科技產品那樣「具體有感」。因此，黃仁勳在X上的發言就像一張「社群媒體小抄」，讓追蹤者能快速掌握AI產業知識，甚至可將這些資訊帶到日常聊天與社交場合中。

他的思想領導力不僅贏得聚集在該平台的投資人的信任，也使輝達在面臨市場波動或業務挑戰時，得以維持外界對該公司的信心。諾斯說：「無論你從中獲得什麼知識，你也會對他以及他的品牌產生信任。」

值得注意的是，就在黃仁勳個人開始活躍於社群之際，輝達也正在強化自身的社群媒體能力。該公司目前正在招聘一名社群媒體高級經理，底薪上看29.9萬美元，負責領導社群團隊，並「把複雜的科技與業務重點轉化為人們想看的故事」。

精華 FAQ

  • 他不像部分科技業領袖那樣高調放話，而是偏好用解釋、教學的方式談AI與產業趨勢，整體形象更像循循善誘的老師，強調理性與親和力。

  • 因為開源模型能讓技術更廣泛擴散，帶動更多企業投入AI開發，進而增加對輝達晶片與基礎設施的需求，對公司業務成長具有直接意義。

  • 輝達希望把複雜的科技與業務重點轉化成大眾願意觀看與理解的內容，藉由更成熟的社群經營，提升品牌信任度並維持市場對公司前景的信心。

黃仁勳 OpenAI NVIDIA

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