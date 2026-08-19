全球最頂尖的數學家也擔心自己受到AI衝擊

AI生成結果足以媲美專家研究的影響之下，數學家是第一批必須面對衝擊後果的學術圈學科之一。示意圖（美聯社）

華盛頓郵報 19日報導，全球各地最頂尖數學家今年8月初參加在ChatGPT研發機構OpenAI舊金山 辦公室舉行的一場高峰會議，討論主題是；如果人工智慧(AI)很快就將人類專家水甩在後面，那麼數學專家還能做什麼？

多倫多大學(University of Toronto)教授利特(Daniel Litt)在會中發表題目為「數學的終結」(The End of Mathematics)的演講。他說：「我們可能落入一個不再有高質數學研究的世界，人類專長在數學領域完全派不上用場。」

利特描述的最壞狀況是，AI大量產出先進研究結果，導致沒有理由繼續保留人類數學家。他說，雖然這種極端狀況不太可能發生，但數學家迫切需要懂得因應，「重要的是，我們必須採取行動」。

AI生成結果足以媲美專家研究的影響之下，數學家是第一批必須面對衝擊後果的學術圈學科之一。

OpenAI峰會與會者之一、麻省理工學院(MIT )數學家薩瑟蘭(Drew Sutherland)說，AI公司決定把重心放在數學，因為數學是幾乎所有需要大量智力活動的指標，這些強大的智力將被運用在其他領域，或許數學家面臨遭遇就像「煤礦坑裡的金絲雀」(canaries in the coal mine)所代表的警訊。

知名數學家齊默曼(Jacob Tsimerman)上個月領取被喻為「數學界諾貝爾獎」的費爾茲獎(Fields Medal)時宣布，很快就會加入OpenAI從事AI安全研究，消息傳出震驚許多學界同僚。

Anthropic數學家阿爾厄(Levent Alpöge)上周在社交平台X發表一篇含2萬4000個字元的研究成果，內容僅用加號與減號。整串文字是在Claude輔助下整理得出，指向一個668維立方體各角落的成對垂直向量。數學家認為這種數學結構是可能的，只不過一直沒人能證明。

今年6月，3000多名數學家簽署「萊頓宣言」(Leiden Declaration)，呼籲研究人員以負責任態度使用AI工具。

某些數學界人士則主張，數學家應該完全避免使用AI與AI公司，以保留人類角色。

OpenAI研究科學家兼數學家布貝克(Sébastien Bubeck)說，希望人類可以利用AI開發更強大的數學研究方法。他表示，另一種可能的未來是，數學變得像博物館展覽一樣，先由AI做出發現，然後由人類從中挑選結果。