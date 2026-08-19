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聯邦最低工資調至25元恐衝擊500萬個工作 陽光帶最嚴重

記者顏伶如／即時報導
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聯邦最低工資一口氣調到時薪25元將衝擊全國500萬個工作機會，德州、佛羅里達州以...
聯邦最低工資一口氣調到時薪25元將衝擊全國500萬個工作機會，德州、佛羅里達州以及其他「陽光地帶」(Sunbelt)幾州失業恐最嚴重。示意圖（路透）

紐約州聯邦眾議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)等民主黨國會議員今春提出「全民生活工資法案」(Living Wage For All Act)，旨在將2009年以來不曾調整的聯邦最低工資7.25元時薪調高到25元，以因應長年累積的通膨與生活成本危機。福斯數位新聞(Fox News Digital)19日報導，學者指出，聯邦最低工資一口氣調到時薪25元將衝擊全國500萬個工作機會，德州佛羅里達州以及其他「陽光地帶」(Sunbelt)幾州失業恐最嚴重。

根據提案內容，2031年之前大型雇主的聯邦最低工資門檻要調高到每小時25元，小型企業則必須在2038年之前達標；取消聯邦小費抵免(federal tip credit)制度，小費員工(tipped employees)的直接現金工資必須調高到時薪25元。

保守派非營利智庫「就業政策研究中心」(Employment Policies Institute)研究主任蕾貝卡‧派克斯頓(Rebekah Paxton)受訪時說，強制規定聯邦最低工資25元時薪將是「就業殺手」(job killer)。

根據「就業政策研究中心」估計，「全民生活工資法案」政策將在全國造成500萬個工作崗位削減，德州、賓州、喬治亞州、北卡羅來納州、佛州等地工作大量流失。

派克斯頓說，25元最低時薪影響最重的包括德州、賓州、佛州、俄亥俄州、田納西州等，這些州擁有龐大勞動力，但目前遵循聯邦最低工資7.25元時薪，新規要求是目前最低工資三倍以上。

她表示，最低工資如果要提高一倍或兩倍，企業勞工成本則是增加兩倍或三倍，某些企業可能透過提高價格來吸收人力成本，但從經濟學家、企業雇主及勞工本身實際經驗看到的狀況是，如此作法不一定有效。她說，這意味著企業將不得不裁撤工作崗位並減少員工工作時數。

根據「就業政策研究中心」估計，全國流失的500萬個工作當中，超過三分之一集中在餐廳與餐旅業，其中包括120萬名小費員工。

長期主張聯邦薪資25元的勞工薪資倡議組織「公平工資」(One Fair Wage)主席賈亞拉曼(Saru Jayaraman)表示，這個議題讓來自所有政治光譜的選民都動起來，許多讓「美國再次偉大」(MAGA)陣營選民對25元工資感到振奮。

賈亞拉曼指出，許多毫無政治傾向的民眾紛紛表示並不在乎哪一黨，只關心能否養活家人以及誰能落實政策。

精華 FAQ

  • 法案目標是把2009年以來未調整的聯邦最低工資7.25元，逐步提高到時薪25元；大型雇主需在2031年前達標，小型企業則延至2038年前完成。

  • 反對者指出，工資大幅上調會讓企業人力成本暴增，未必能完全靠漲價吸收，結果可能是裁員、減班或縮減招工，因此被批評為「就業殺手」。

  • 報導引述研究稱，德州、佛州、賓州、喬治亞州、北卡羅來納州與田納西州等影響較大；受衝擊最深的產業集中在餐廳與餐旅業，且包含大量小費員工。

佛羅里達州 德州 民主黨

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