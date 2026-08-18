要求暫停白宮宴會廳改造 文物保護組織告到最高法院

川普視察白宮宴會廳工程。（路透檔案照）

文物保護組織國家歷史保護信託基金會（National Trust for Historic Preservation）當地時間18日向美國聯邦最高法院提起訴訟，要求聯邦最高法院暫停白宮 宴會廳改造專案。

國家歷史保護信託基金會當天要求最高法院在審理是否允許白宮宴會廳改造專案繼續進行期間暫停該專案。該基金會律師表示，川普 （Donald Trump）政府「拆除了三分之一的白宮，並且計畫建造巨大宴會廳以取而代之」，該做法未獲得任何機構批准。

本月7日，美國哥倫比亞特區聯邦巡迴上訴法院裁定，維持下級法院裁決結果，川普政府需暫停白宮宴會廳改造專案，直至獲得國會批准。該裁決結果將於21日生效。

14日，川普政府向聯邦最高法院提起上訴，要求准許白宮宴會廳改造專案繼續推進，理由是國家安全需要。

川普政府方面律師稱，總統擁有改造白宮的「絕對權力」。國家歷史保護信託基金會不具備就白宮宴會廳專案提起訴訟的法律權利。

川普總統去年7月宣布白宮宴會廳改造計畫。去年10月，白宮東翼已被徹底拆除。川普此前表示，該宴會廳面積9萬平方英尺（約8400平方公尺），將可容納約1000名賓客。白宮宴會廳的建設費用將由他的朋友和自己捐贈，因此無需獲得國會批准。