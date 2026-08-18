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FCC威脅撤廣播執照 迪士尼與ABC提告控報復

中央社華盛頓18日綜合外電報導
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迪士尼公司旗下的美國廣播公司控告美國聯邦傳播委員會。（路透）
迪士尼公司旗下的美國廣播公司控告美國聯邦傳播委員會。（路透）

迪士尼公司（Walt Disney）旗下的美國廣播公司（ABC）今天控告美國聯邦傳播委員會，指控這個美國監管機構代表川普政府對ABC展開報復性行動。

法新社報導，這起訴訟是在華盛頓聯邦地區法院提起，起因是聯邦傳播委員會（Federal Communications Commission, FCC）今年早些時候要求ABC電視台提前申請換發廣播執照。

訴狀提到：「政府透過聯邦傳播委員會對ABC發動報復行動，原因只有一個：不認同ABC的播出內容。」

「隨著時間過去，那些攻擊升級為明確要求剝奪ABC廣播執照，理由是ABC發表的言論。」

美國總統川普個人曾在多個場合抨擊ABC，特別是針對ABC深夜節目主持人吉米金摩（Jimmy Kimmel），並建議撤銷他聲稱對他「幾乎100%持負面態度」的電視台執照。

這位以愛打官司著稱的共和黨籍總統，已對媒體機構提出數起誹謗訴訟，包括針對一起性侵案民事判決的評論對ABC提告。

他也將哥倫比亞廣播公司（CBS）告上法院，稱CBS在播出2024年民主黨籍總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）專訪時，將同一個回答剪輯成不同片段，涉嫌誤導觀眾。

涉及ABC與CBS的案件於2024年12月與2025年7月落幕，這兩家電視網分別承諾支付1500萬美元（約新台幣4億7775萬元）與1600萬美元（約新台幣5億960萬元）。

其他仍在審理的案件，包括向英國廣播公司（BBC）求償100億美元的訴訟，指控BBC在剪輯川普某次演說時有誤導之嫌，以及針對「華爾街日報」（Wall Street Journal）的訴訟，原因是該報刊登他據稱寄給已遭定罪性犯罪者艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的不雅生日賀卡。

迪士尼與ABC在今天提出的訴狀中表示，川普政府「持續加大對ABC的施壓，最後演變成對8家ABC自有電視台廣播執照的當前威脅」。

訴訟指出：「委員會異常提前要求審查這些電視台的執照。這個時間點凸顯出委員會的真正目的：脅迫與報復拒絕屈服於政府要求的電視台。」

訴訟指出：「面對這項攸關存亡的威脅，原告別無選擇，只能尋求政府司法部門的救濟，以對抗政府針對他們受第一修正案保障的言論所採取的公然報復。」

ABC與迪士尼要求法院發布限制令，禁止FCC對ABC廣播執照採取任何行動，這些執照要到2028年才需申請換照。

精華 FAQ

  • ABC主張FCC不是依照正常監管程序行事，而是因不滿其播出內容、代表川普政府對電視台施壓報復，甚至把執照當成威脅工具。

  • 訴狀指出，FCC異常提前要求審查8家ABC自有電視台的廣播執照，並暗示可能剝奪執照；ABC認為這是為了迫使媒體屈服。

  • 兩家公司請求法院發布限制令，禁止FCC對ABC廣播執照採取任何行動，因為這些執照原本要到2028年才需要申請換照。

賀錦麗 川普 迪士尼

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