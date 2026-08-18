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首創24小時體育頻道 ESPN創辦人拉斯穆森93歲逝世

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首創24小時體育頻道 ESPN創辦人拉斯穆森逝世 享壽93歲

中央社舊金山18日綜合外電報導
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ESPN創辦人拉斯穆森。（美聯社檔案照）
ESPN創辦人拉斯穆森。（美聯社檔案照）

憑藉願景與抱負於1979年創立美國體育頻道ESPN，讓ESPN成為全球第一個24小時體育電視網的拉斯穆森（Bill Rasmussen），今天在佛羅里達州住家因巴金森氏症併發症辭世，享壽93歲。

根據ESPN官網，拉斯穆森與他的兒子史考特（Scott）共同構思出ESPN的初步雛形，起初只是規劃在康乃狄克州經營，之後發展成24小時播出的全國性體育電視網。

那是一個勇於冒險的時代。在1970年代末期，沒有多少人認為全天候的有線體育頻道有機會成功，剛被新英格蘭捕鯨人隊（New England Whalers）解除公關主管職務的拉斯穆森，就是少數看好這個想法的人之一。他刷爆自己的信用卡並以9000美元的預付款，取得通訊衛星上的寶貴頻寬。

ESPN總裁皮塔洛（Jimmy Pitaro）發表聲明表示：「比爾（拉斯穆森名）是一位傑出人物，他擁有遠見，也是創新者，構思出一個完全專注於體育的電視網。簡單來說，如果沒有比爾在1970年末期投注在建立ESPN上的熱情、努力與創業精神，今天我們不會出現在這裡，這些精神至今仍是公司文化的核心。」

拉斯穆森登門拜訪、跟所有主要體育聯盟、頂尖有線電視業者以及眾多投資人洽談。最終，他成功獲得支持，而娛樂與體育節目電視網（Entertainment and Sports Programming Network, ESPN）便於1979年9月7日誕生。拉斯穆森父子共同創辦了ESPN，並由拉斯穆森擔任ESPN首位總裁兼執行長。

儘管拉斯穆森在幾年後離開ESPN，但他為公司未來的成長奠定基礎。他與職業美式足球聯盟NFL的會面雖然沒有立即帶來成果，但為日後ESPN推出「週一足球夜」（Monday Night Football）節目打開大門。

資深主播柏曼（Chris Berman）在1979年ESPN開播3週後加入公司。他說：「比爾是我們的（開台元勳）華盛頓（George Washington），也是我的好友。他總是懷抱感恩，每一位體育迷都應該感謝他。他不是只看到半杯水的人，他的樂觀總是滿溢。他總是笑臉迎人，而想到比爾留下的精神與貢獻，我們也都能報以微笑。」

離開ESPN後，拉斯穆森參與許多其他媒體事業的發展，並在公開演講場合分享自己的經歷。他還撰寫一本書「運動狂熱者的歡呼：ESPN的誕生」（Sports Junkies Rejoice: The Birth of ESPN，暫譯），描述他成立ESPN的經歷。

拉斯穆森2012年接受「富比世」（Forbes）專訪時表示：「我相信越努力就越幸運。這一直是我的座右銘。我生長於經濟大蕭條末期，之後又進入第2次世界大戰，我們被灌輸的觀念是要保持正向並付諸行動。過去3年來，我走訪各大學校園，向學生團體發表演講，我鼓勵新興創業家勇於追求自己的想法，即使還不完全了解所有執行細節。」

精華 FAQ

  • 因為他在1979年帶著全時段體育頻道的構想創立ESPN，並親自奔走爭取聯盟、有線業者與投資人支持，奠定公司後來成長的基礎。

  • 拉斯穆森與兒子史考特先構思出在康乃狄克州經營的雛形，之後擴大為全國性24小時播出的體育電視網，並於1979年9月7日正式誕生。

  • 他持續參與其他媒體事業，也在公開演講中分享創業經驗，並撰寫《運動狂熱者的歡呼：ESPN的誕生》，鼓勵年輕創業者勇敢追夢。

併發症 佛羅里達州 康乃狄克州

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