罕見癌症病患以43萬賣掉150萬保單 盼經投資獲更大利益

圖為一名癌症病患在接受正子斷層造影。示意圖，非文中當事人。(路透)

理財網站「金錢智慧」(MoneyWise)18日報導，在一家大型鐵路公司擔任審計員的男子經診斷證實罹患第四期罕見癌症 之後，以43萬元賣掉價值150萬元的人壽保險 ，希望在剩餘的有生之年透過投資，為家人創造比原本理賠金更勝一籌的利益。

姓氏保密的法蘭克(Frank)接受全國公共電台(NPR)節目「地球金錢」(Planet Money)訪問時說，賣掉兩份總價150萬元的人壽保險保單，因此將來自己過世之後，妻子將不會拿到理賠金，而是由擁有保單的機構領取。

被診斷出患有第四期罕見肺癌之前，法蘭克原本就買了兩份人壽保險。他的妻子簽名放棄身為受益人(beneficiary)的權利，法蘭克則拿到43萬元。法蘭克認為自己可以憑著拿43萬元去投資，為家人創造比理賠金更好的收益。

報導指出，這種交易叫做「人壽保險保單轉讓」(life settlement)。保單賣給投資人之後，買家成為新的保單持有人，被保人去世時領取身故給付。

從1911年以來，把人壽保險保單賣給陌生人就屬於合法。最高法院大法官霍姆斯(Oliver Wendell Holmes)在裁決意見書寫道：「只要是在合理的安全範圍之內，讓人壽保險保單具有一般財產的特質是值得鼓勵的。」

買家願意以多少錢買下保單，取決於被保人預期壽命及保單面額等因素。這也讓希望賣掉保單的一方置身奇特狀況。

法蘭克說，等待投資人競標結果時，一度希望自己健康狀況能再壞一些。

他在網路上填寫幾份申請表並詢問報價，直接買家開始打電話洽詢，希望他簽署同意書，以便讓潛在買家調閱病歷紀錄。其中一位潛在買家說，不必看醫療紀錄，願意當場以20萬元買下法蘭克的保單。

後來法蘭克聘請仲介公司Evergreen Settlements處理保單拍賣，出價者拿到他的檔案，根據預期壽命出價競標。最終得標者以47萬元得標，法蘭克付4萬元仲介費之後實拿43萬元。法蘭克已經繳付的保費則約2萬。

賣掉保單一年之後，法蘭克還沒有把這筆錢完全放進市場，而是買了一輛車齡20年的寶馬(BMW)轎車，跟全家人到哥斯大黎加旅遊。