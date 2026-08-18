LinkedIn研究：快速成長且高薪AI職缺 由千禧與Z世代拿下

千禧世代(Millennials)與Z世代(Gen Z)年輕人正拿下快速成長且高薪的人工智慧(AI)職缺。示意圖。(路透)

職場社交平台領英(LinkedIn)18日公布最新研究指出，千禧世代(Millennials)與Z世代(Gen Z)年輕人正拿下快速成長且高薪的人工智慧 (AI)職缺。研究顯示，雖然年輕勞工在廣大就業市場面臨困境，但年輕人在AI領域工作卻相當吃香。

領英在研究當中針對平台數據進行分析，包括獲得錄用者的性別、教育程度、年齡，找出成長最迅速的12個AI職缺。AI職缺的定義則是「AI工程與技術建構角色」。

領英美洲經濟總監坎田加(Kory Kantenga)指出，目前勞動市場上的主流論述是，Z世代找工作非常困難，但研究報告卻發現，年輕勞工受益於不斷擴大的AI就業市場。

研究結果顯示，Z世代勞工在前端部署工程師(forward deployed engineer)、AI工程師(AI engineer)兩個領域的新錄取人數當中約占三分之二以上，這兩項工作的年薪中位數分別是19萬9000元、16萬6000元。

千禧世代則占AI主管(head of AI)新錄用人數大約60%，年薪中位數為23萬6000元。

坎田加表示，某些年輕勞工已經懂得把握時機而獲得高薪，並且晉升到領導職位。他說，應屆畢業生要善用機會，同時為未來可能發生的任何變化做好緩衝準備。

領英薪資數據分析顯示，不同AI職缺收入差異頗大，一般AI工作的年薪中位數為17萬7000元，非AI工作年薪中位數則為8萬元。

坎田加說，大量資金流入AI領域，企業為了吸引人才不得不大幅提高薪資價碼。他說，AI職缺薪資較高的另一個原因是，這些工作往往需要較高較育程度，從事AI工作勞工當中91%擁有大學或大學以上學位，隨著職務級別提高，平均教育程度也跟著提高。

獲得錄取的AI主管當中，近半數擁有碩士學位，20%有博士學位。

坎田加指出，勞工如果沒有相關學位或高等教育背景，可能被排除在AI高薪工作之外，結果將進一步擴大薪資差距。

對於想要進入AI領域的學生與年輕勞工，坎田加建議是攻讀電腦系(computer science)學位。雖然電腦系畢業生近年在就業市場面臨挑戰，但坎田加說，電腦系仍是獲得初階AI工作的「門票」。除了教育背景，坎田加的第二個建議是，要確保具備處理數據的經驗。