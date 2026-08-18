AI詐騙瞄準銀髮族「三明治世代」照顧父母壓力加重

人工智慧(AI)盛行讓老年人更容易遭受詐騙，身為「三明治世代」(sandwich generation)世代的已成年兒女，如今照顧壓力更加沉重，必須過濾父母每一通電話、簡訊與郵件，以免詐騙帶來毀滅式的財務打擊。示意圖（美聯社）

今日美國報18日報導，人工智慧(AI)盛行讓老年人更容易遭受詐騙 ，身為「三明治世代」(sandwich generation)世代的已成年兒女，如今照顧壓力更加沉重，必須過濾父母每一通電話、簡訊與郵件，以免詐騙帶來毀滅式的財務打擊。

來電辨識與垃圾訊息封鎖應用程式Truecaller資深執行發言人里亞布拉登(Clayton LiaBraaten)說，最近一名男子打電話求助說，歷經喪夫之痛的母親被詐騙集團 騙走7000多元，因為詐騙份子聲稱她與已故丈夫曾經聯手逃稅，若要保住遺產就要繳罰款。男子表示，等他發現母親被騙，一切為時已為。

里亞布拉登說，詐騙份子利用AI搜尋訃聞，挑選容易受騙的脆弱對象下手。

里亞布拉登表示，沒能幫忙這個家裡追回損失，但這個家庭後來凍結婦人的銀行帳戶，如今她所有轉帳都必須經過已成年子女的批准。

2025年裡，60歲以上受害者向聯邦調查局(FBI )舉被的網路犯罪超過20萬件，累計損失金額將近80億，這些數據只是冰山一角，實際問題可能更加嚴重。

身份盜竊保護服務公司LifeLock總經理畢德諾維茲(Ian Bednowitz)表示，母親遭到照護員盜竊身分之後辦理貸款、申請信用卡之後，他承擔了幫母親過濾訊息的任務，清空母親家中所有敏感財務文件，把郵件轉遞到第三方機構進行掃瞄，還通知母親的醫生說，看診之後不要提供紙本文件給照護員。

畢德諾維茲說，照顧母親之前就已經有財務壓力，畢竟聘請照護員到府照顧老人並不便宜，禁不起因為母親隱私外洩引發的財務風險。

老年人遭到詐騙並非新鮮事，但畢德諾維茲指出，自從母親2016年受騙以來，老年人受騙問題因為AI崛起而變得更加惡化。他說，採取積極行動保護長輩非常重要，但也能理解某些家庭面臨的挑戰。

他說，大多數民眾都把防止詐騙、保護資料隱私擺在關心事項的最後面，「像我一樣，我最擔心的就是長輩的身體健康與心理健康」。

幾家防止詐騙的公司目前利用AI打擊不肖份子。Carefull、Savi Security等應用程式能協助照顧者監視親人帳戶是否出現任何可疑交易。

畢德諾維茲說，最佳之道還是預防，要確保長輩的所有個資安權，不要只顧身心健康而已。