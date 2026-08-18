年費900元也照辦 Z世代為紅利優惠積極申辦頂級信用卡

Z世代(Gen Z)年輕人發現累積紅利優惠的好處之，積極申辦年費昂貴的頂級信用卡，並且盡情享用旅遊、機場貴賓室等所有獎勵福利。示意圖（路透）

華爾街 日報18日報導，Z世代(Gen Z)年輕人發現累積紅利優惠的好處之，積極申辦年費昂貴的頂級信用卡，並且盡情享用旅遊、機場貴賓室等所有獎勵福利。美國運通(American Express)、摩根大通 (JPMorgan Chase)都鎖定吸引年輕族群辦理旗下的高端信用卡，因為現代年輕人比嬰兒潮世代在相同年齡時累積財富速度更快，美國運通(American Express)今年第二季全球新增個人帳戶當中，Z世代與千禧世代(Millennials)就占了65%。

報導指出，22歲的林凱文(Kevin Lin，音譯)哈佛大學 畢業前就辦年費895元的美國運通(American Express)白金卡(Platinum card)。當時他正研究要展開跨越三大洲的旅行，發現美國運通白金卡光是旅遊福利與開卡紅利就能讓年費回本。他說：「我發現很多人，尤其是我們這個年齡的人，都很注重個人理財。」

他說，一樣持有頂級信用卡的朋友，透過紅利計畫享受了原本不可能消費的餐飲與購物，「好像逼著你去享受人生似的，我很喜歡這種心態」。

不過，畢業之後他不再有時間使用旅遊獎勵，打算改用較適合日常消費的信用卡，例如年費325元的美國運通金卡。

報導指出，美國地區頂級信用卡新卡申請當中，Z世代與千禧世代占了三成以上。

對27歲的周艾莉(Ally Chiu，音譯)來說，擁有頂級信用卡就像獲得成年禮。三年前她因為待遇更好的金融新職從加州搬到紐約之後，申辦年費795元的摩根大通藍寶石尊榮卡(Sapphire Reserve)，曾透過信用卡訂到很難訂位的Polo Bar餐廳。

美國運通在美國地區新申請的金卡用戶平均年齡29歲，白金卡新用戶平均年齡33歲。

如果要將頂級信用卡的價值發揮到極致，需要費心研究複雜的紅利規則、累積點數與兌換方式。

美國三大信評機構之一環聯資訊(TransUnion)美國研究與諮詢部總監拉尼瑞(Michele Raneri)說，許多美國年輕人剛好進入既有錢又有時間的「完美平衡期」。

相較之下，許多年齡較長的消費者則為更多責任與負擔煩惱。

聖路易聯邦準備銀行(Federal Reserve Bank of St. Louis)研究顯示，年輕一代美國人的人均財富累積速度，比嬰兒潮時代(boomers)在相同年紀時還要快。環聯資訊最新分析顯示，年輕一代美國人擁有信用卡的數量也超過上一代美國人在同齡時期的數量。

要抓住Z世代年輕人市場並不容易，年輕消費者往往只在乎哪張信用卡福利較優。