梅絲卸任前不藏了…沉寂數月 大秀「刺青雙臂」網友看傻

即將卸任的共和黨眾議員梅絲（Nancy Mace）。（美聯社）

據紐約郵報報導，即將卸任、以強硬作風聞名的共和黨眾議員 梅絲（Nancy Mace），近日透過全新的 YouTube 脫口秀節目，首度公開展示雙臂上醒目的大面積刺青。這也是她數個月來首度在公開場合穿著無袖服裝。

梅絲在宣傳新節目「Get Maced」時，大方露出滿是刺青的雙臂。據了解，她將透過節目談論當日新聞與時事，為自己的政治生涯開啟另一種形式的舞台。

48歲的梅絲今年2月曾透露，自己在短時間內刺了多個刺青，並形容這些刺青帶給她「我需要感受到的痛苦」。

不過，在上週稍晚透過社群媒體預告未來計畫之前，她幾乎一直避免在公開場合露出這些刺青。

今年2月，梅絲表示，她在短時間內連續刺了9個刺青，藉此紀念人生中一些痛苦的經歷，其中包括她辦公室多名工作人員離職，以及這些前員工向媒體談論她的負面消息；此外，也包括她與未婚夫分手等事件。

她表示，刺青也是一種重新「找回」自我身分與身體掌控感的方式。

今年稍早接受Politico訪問時，她曾坦率地形容自己的狀態，「所以，我的故事就是：我已經徹底崩潰了。」

她同時表示，「我對自己所經歷的一切患有創傷後壓力症候群（PTSD）。」

這位即將卸任的國會議員也曾公開談及自己一生中遭遇的涉嫌強暴與性侵害經歷，以及她與父親之間長期艱難的關係。

今年稍早，梅絲曾競逐共和黨提名，希望代表共和黨角逐南卡羅來納州 州長一職，但最終在共和黨州長初選中排名第五。

南卡羅來納州檢察長威爾遜（Alan Wilson）最終贏得共和黨提名。梅絲曾指控威爾森沒有處理她針對前未婚夫及其他人士提出的性侵指控。

上個月，共和黨籍南卡羅來納州參議員葛理漢（Lindsey Graham）因心臟疾病去世後，梅絲一度考慮參選參議員，但很快便放棄這項計畫。

此後，她轉而支持同州眾議員諾曼（Ralph Norman）參選。

當梅絲雙臂布滿刺青的照片在社群媒體上流傳後，立即引發網友熱烈討論。

一名名為 Joe的用戶在X上直言，「這到底是什麼鬼？」

左派網紅愛德華茲（Keith Edwards）則驚呼，「這是真的。」

另一名網友則嘲諷道，「她準備在50多歲時做出更多糟糕的決定了。」

活動人士沃茲（Shannon Watts）則在 X 上開玩笑表示，「我們活在一個模擬世界裡。」