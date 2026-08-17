留在NCAA更有賺頭 大學「五年級」四分衛為留校提告勝訴

密西西比大學美式足球隊四分衛查姆布利斯。（美聯社）

華爾街 日報17日報導，23歲的查姆布利斯(Trinidad Chambliss)大學已經讀了五年，身為密西西比大學(University of Mississippi)美式足球隊四分衛的他，一個球季光靠姓名、影像與肖像權(NIL)賺取廣告代言酬勞估計就超過600萬元，比到職業美式足球聯盟NFL 當新人更有賺頭，他對全美大學體育聯盟(NCAA )提告獲得勝訴，第六年大學生涯將能繼續參賽。

查姆布利斯上個球季協助「密西西比大學反叛者隊」(Ole Miss Rebels)締造佳績，美國大學美式足球球壇為之轟動。

不過，球季結束後他便對NCAA興訟，爭取第六年大學生涯能繼續參加比賽。

報導指出，查姆布利斯估計這個賽季將從NIL代言合約賺取超過600萬元酬勞，遠遠超過一般NFL新進球員的收入。

查姆布利斯仍在就讀弗里斯州立大學(Ferris State University)時，因為呼吸道系統健康問題，於2022年球季遭到禁止參賽。2025年4月，他宣布將轉學到密西西比大學。

今年2月，密州法官批准查姆布利斯的醫療豁免申請，讓他得以返回球場。即將開學的新學年，查姆布利斯將進入大學生涯第六個球季。

短短三個月裡，查姆布利斯從替補四分衛搖身一變成為能跑能傳的戰將，帶領反叛者隊首度進軍季後賽，並且擊敗喬治亞大學(University of Georgia)取得勝利。由於主力球員受傷，原本在名單上僅排在第二替補、許多球迷並不認識的查姆布利斯才有機會橫空出世。

如果在往年，擁有火箭般傳球臂力及飛快跑步速度的海斯曼獎(Heisman Trophy)候選人，都迫不及待想參加NFL選秀。但以查姆布利斯個人狀況來看，最符合經濟效益的作法是繼續留在大學。

查姆布利斯的律師馬斯(Tom Mars)說，NIL代言合約的巨額酬勞，對於付出極大努力才有現今成就的年輕人來說足以改變命運，「他們現在有機會把才華拿來變現」。

隨著NIL代言天價酬勞湧入大學比賽，價碼規模足以跟NFL新秀媲美，因此如今最頂尖的大學球員選手不再需要在還沒完成學業以及賺取職業等級薪水之間二選一。