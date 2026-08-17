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微軟高管當街遭槍殺 竟是前妻精心策畫

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微軟高管當街遭槍殺 竟是前妻精心策畫

記者顏伶如／即時報導
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賈德納被指精心策畫，謀殺前夫。（美聯社檔案照）
賈德納被指精心策畫，謀殺前夫。（美聯社檔案照）

2022年，微軟公司(Microsoft)33歲軟體開發主管布里根(Jared Bridegan)把雙胞胎送到前妻位於佛羅里達州傑克森維爾海灘(Jacksonville Beach)住家時，載著與第二任妻子所生的兩歲女兒準備回家途中遭遇槍擊身亡。傑克森維爾海灘警長史密斯(Paul Smith)說，這是一件「預先規畫、有針對性的伏擊與謀殺」，前妻珊娜·賈德納(Shanna Gardner)與現任丈夫薩爾達尼亞(Mario Fernandez Saldana)為了買兇殺人籌備數月，導火線是孩子撫養權官司。38歲的薩爾達尼亞預計17日出庭受審。

布里根載著兩歲女兒貝克斯莉(Bexley)準備返回聖奧古斯丁(St. Augustine)住家，因為馬路中間出現一個輪胎而下車準備把輪胎挪走，結果遭到槍手襲擊死亡，但車輛、皮夾、手錶等個人物品都沒被拿走。貝克斯莉沒有受傷但在安全座椅內嚎啕大哭，一顆子彈距離她僅有幾吋。

佛州地方電視台WJXT報導，賈德納與布里根為了爭奪雙胞胎監護權纏訟多年，兩人關係緊張。布里根遭遇槍擊當晚，她向警方坦承，與布里根並不是和平離婚，平日只透過簡訊溝通。布里根遺孀克莉絲汀(Kirsten Bridegan)對警方說，唯一能想到到丈夫懷有惡意的人只有賈德納跟薩爾達尼亞。

根據法庭文件，賈德納父親則說，願意拿錢給女兒以便擺脫布里根。一名友人向檢察官提供證詞指出，薩爾達尼亞則「以前曾殺過人」，賈德納也說薩爾達尼亞有辦法在神不知鬼不覺之下處理掉前夫。

檢警調查發現，薩爾達尼亞花錢雇用一名槍手打死布里根。

槍擊案發生近一年後，以前曾向薩爾達尼亞租過房子的62歲嫌犯特農(Henry Tenon)於2023年初落網，遭控二級謀殺罪、虐待兒童等罪名。

檢察官公布GPS紀錄顯示，特農在槍擊案發生前一個月，兩度沿著布里根行車路線行駛，其實就是「行兇路線演練」。

薩爾達尼亞2023年3月在奧蘭多被捕，面臨一級謀殺罪、教唆重罪等罪名起訴但向法院主張無罪。賈德納同年8月遭到拘留，遭到大陪審團起訴罪名包括一級謀殺、共謀一級謀殺、教唆一級謀殺、虐待兒童等但辯稱無罪，預計9月初開庭受審。州檢察官尼爾森(Melissa Nelson)說，賈德納在這起冷血、充滿算計的預謀命案裡扮演核心角色。

精華 FAQ

  • 2022年，他送完雙胞胎後載著2歲女兒返家，因馬路中央有輪胎而下車移開時遭槍擊。警方認定這是事先規畫的針對性伏擊，車內財物也未被拿走。

  • 檢警指出，前妻賈德納與現任丈夫薩爾達尼亞疑因雙胞胎監護權與離婚糾紛，籌畫數月買兇殺人。檢方認為賈德納在這起冷血預謀命案中扮演核心角色。

  • 62歲嫌犯特農於2023年初落網，遭控二級謀殺與虐待兒童等罪；薩爾達尼亞與賈德納也先後被捕，分別面臨一級謀殺、共謀與教唆等多項指控。

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