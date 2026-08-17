學生不再自己寫作 將失去什麼？

教育工作擔心如今許多孩子若沒有人工智慧(AI)就寫不出文章，當學生不再自己寫作文時，失去的代價遠遠超過文法技能而已。示意圖（美聯社）

紐約時報 17日分析，教育工作擔心如今許多孩子若沒有人工智慧 (AI)就寫不出文章，當學生不再自己寫作文時，失去的代價遠遠超過文法技能而已，認知心理學家凱洛格(Ronald T. Kellogg)多年研究人類寫作後得出結論：撰寫一篇基本的論說文，耗費心力幾乎等同動手挖一道溝渠的體力消耗；很少有人自願挖溝渠，一旦出現可以減輕痛苦的工具，人們毫不猶豫抓住機會，其實不足為奇，人工智慧現已深植於學生繳交的寫作當中。

最近調查顯示，高中生與大學生當中約有75%到90%靠AI寫功課，而且通常是在寫作作業尋求協助。越來越多老師回歸手寫作業以及有監考的隨堂考試，防止學生把寫作外包給聊天機器人。然而，科技界領袖則把抗拒AI視為教育失職，主張寫作是AI在職場上的主要用途，沒有必要讓人們持續因為寫作任務而覺得痛苦。

報導指出，這一切都指向寫作本身的問題：為什麼要辛苦學寫作？當學生不必再獨立思考如何寫文章時，他們將會失去什麼？

研究顯示，傳統式、沒有外在輔助的寫作練習之所以有價值，關鍵就在於很困難。寫作能培養工作記憶、執行規畫能力以及後設認知(metacognition，又稱元認知)，也就是自我反思、權衡不同觀點以及為清晰與風格進行修改的能力。凱洛格指出，寫作是一種「用來思考的技術」。

麻省理工學院(MIT)去年在一項小規模研究中發現，與AI聊天機器人合作寫文章的人，寫作時大腦活動程度比不靠聊天機器人的作者來得低。使用AI的作者不容易記得自己到底寫了什麼，對作品幾乎沒有歸屬感。

Grammarly、Google以及OpenAI等公司正在研發「蘇格拉底式」(Socratic)聊天機器人版本，做為寫作助手出售給學校，號稱旨在引導學生完成作業，不是代筆完成作業。

報導指出，對於心智仍在發展階段的學生來說，最迫切的問題在於，置身於非常容易寫作外包的世界裡，要怎麼保護獨立思考的能力？

亞利桑納州立大學(Arizona State University)教育心理學家葛拉罕(Steve Graham)說，AI對身心障礙人士與非英語母語人士來說特別有用，但寫作過程每一個部分交給AI，都不可能毫無代價。

心智成長發生於每個寫作階段，從腦力激盪到最終核稿的精細潤稿在內。如果寫作就是思考，把這主掙扎的任何一部分外包給AI，等於就放棄了某種程度的感知自由。