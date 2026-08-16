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BBC打毀謗官司 曾聲請傳喚小川普、伊凡卡和庫許納

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BBC打毀謗官司 曾聲請傳喚小川普、伊凡卡和庫許納出庭

編譯羅方妤／即時報導
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川普次子艾瑞克（左起）、女婿庫許納、長女伊凡卡和長子小唐納去年1月抵達美國國會大...
川普次子艾瑞克（左起）、女婿庫許納、長女伊凡卡和長子小唐納去年1月抵達美國國會大廈圓形大廳出席川普總統的就職典禮。路透

美國總統川普去年12月宣布控告英國廣播公司（BBC）兩項罪名，指控BBC紀錄片惡意剪輯為誹謗，合計求償100億美元。英國天空新聞16日報導，BBC律師團隊曾試圖聲請傳喚川普長子小唐納、長女伊凡卡和女婿庫許納出庭作證。

BBC時事紀錄片節目「廣角鏡（Panorama）」去年11月初遭揭露，在2024年播出的紀錄片「川普：第二次機會？（Trump: A Second Chance?）」中，將川普2021年1月6日發表國會演說時、相隔近1小時的不同片段剪接在一起，營造川普煽動國會暴動的印象。

根據邁阿密聯邦法院的訴狀，川普指控BBC構成誹謗，違反佛州「欺罔與不公平貿易行為」法律，兩項指控各求償50億美元。BBC則否認涉及誹謗。

BBC及美國NBC取得的一份文件顯示，BBC律師團隊主張，小唐納、伊凡卡及庫許納擁有的親身見聞，以及可能掌握的相關紀錄，將有助於BBC進行辯護。

對此，川普法律團隊指控BBC律師團隊「濫用證言詢問程序」。一名發言人說：「BBC蓄意誹謗川普總統，現在又想濫用證言詢問程序，騷擾川普、川普的家人及川普的支持者。BBC只是想轉移人們對其明顯責任的注意力。」

據報導，文件指出，川普發表演說前與時任副總統潘斯交談時，小唐納和伊凡卡都在現場。NBC報導，文件還稱，小唐納曾與白宮前幕僚長梅杜斯交談，並敦促他譴責國會暴動事件；庫許納據稱也曾替川普起草一份聲明，內容為譴責相關暴力行為。

不過，BBC及美國媒體報導，小唐納、伊凡卡和庫許納最終都未收到傳票，原因是三人皆受美國特勤局保護，而特勤局不接受傳票。

如果案件進展順利，庭審日期預計定於明年2月。

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 爭議焦點在BBC紀錄片是否惡意剪輯川普2021年1月6日演說片段，藉此營造他煽動國會暴動的印象，川普因此提告並求償100億美元。

  • BBC律師團隊曾試圖傳喚小唐納、伊凡卡和庫許納，認為他們在相關場合可能有親身見聞，也可能掌握與川普演說及事後反應有關的紀錄，可供辯護使用。

  • 報導指出，3人皆受美國特勤局保護，而特勤局不接受傳票，因此未能送達；若訴訟持續推進，這起案件目前預計明年2月開庭審理。

庫許納 伊凡卡 小川普

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