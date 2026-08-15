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川普政府收緊CPT 留美路更難 留學生怨當局趕盡殺絕

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川普政府收緊CPT 留美路更難 留學生怨當局趕盡殺絕

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
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聯邦對留學生陸續祭出措施，圖為柏克萊加州大學校園 。（路透）
聯邦對留學生陸續祭出措施，圖為柏克萊加州大學校園 。（路透）

「先是要求我們必須主動申請修學年限，現在又要嚴管我們使用的CPT(留學生課程實習訓練，Curricular Practical Trainging)，是不是就是要把我們逼出美國？」沮喪萬分的Jenny周說，她因為H1-B首次沒有抽中，可合法在美國從事與自己所學專業相關的工作的OPT(選擇性實務訓練，Optional Practical Training)又已經用罄，所以她轉入伊州國際聖路易大學(NLU)就讀學位課程，並依課程要求申請CPT授權，以便在就學期間從事實習，」為自己合法在美國工作續命，「沒想到川普政府趕盡殺絕。」

芝加哥移民律師、格知律師事務所創始合夥人雷閣對川普政府針對CPT的最新措施，是指美國國土安全部(DHS)學生及交流訪問者計畫辦公室(Student and Exchange Visitor Program，SEVP)已向全美SEVP認證學校，發出有關留學生課程實習訓練(Curricular Practical Trainging, CPT)加強審查的通知。

雷閣表示，F-1、J-1身分自9月15日起改採固定期限入境模式，終結「身分期限」(Duration of Status，D/S)，留學生未來需要主動申請延期。她指出，如果D/S新規意味著「以後需要不斷證明自己仍有資格留在美國」，那麼CPT審查收緊則是在要求留學生證明「正在從事的每一項活動，都符合這個身分原本應該從事的事項」。

雷閣表示，將兩項政策放在一起觀察，可以看到聯邦政府正在逐步縮小過去執法中存在的灰色地帶，並對留學生身分的每個環節進行更加嚴格的審查。

雷閣分析，這些政策變化疊加後，實際上正在收緊許多留學生及外籍專業人士過去熟悉的「F-1留學─CPT/OPT實習─H-1B工作─綠卡」移民路徑。「過去大家把這條路徑當成一條流水線，」雷閣說，但現在每一個環節都可能被聯邦政府單獨拿出來重新審視。

雷閣說，這次SEVP發出的是一份內部執法提醒(Broadcast Message)，核心資訊是DSO在批准CPT時，是以「偽證罪」責任作出簽署確認。如果CPT並非學位課程中「不可或缺」的必修部分，學校將面臨SEVP認證資格遭撤銷的風險。這並不是一項新規則，而是執法態度明顯收緊。

三類人衝擊最大

她指出，CPT嚴管受到影響最大的三類人，包括「靠1學分選修課」掛靠CPT的學生，這類安排原本就處於監管灰色地帶，如今被SEVP明確認定為不合規，是首當其衝、可能被叫停的對象。

其次是「學位課程本身要求學生從一開始就進行實習的學生，意即Day-1 CPT」項目的學生，此類項目本身的學術實質備受質疑，也是SEVP和國土安全調查局重點打擊的對象，風險相對最高。

「CPT申請仍在審批中、尚未取得新I-20的學生」，包括已經拿到工作Offer、準備開始實習或入職的學生，則是第三類受衝擊族群，目前可能因學校暫停處理相關申請而陷入進退兩難的局面。

相較之下，已在就讀被明確列為畢業必修實習環節的課程，且已經獲得批准的CPT學生，風險相對較低。現階段沒有跡象顯示，已獲批准的CPT會被追溯撤銷。

絕對不能未經授權開始工作

雷閣提出以下建議：

絕對不能未經授權開始工作：在尚未取得載明CPT批准資訊的新I-20原件之前，任何形式的工作或帶薪培訓都不能開始。未經授權就業(unauthorized employment)屬於F-1身分的嚴重違規行為，可能導致身分失效，並對日後申請H-1B、綠卡等產生長期不利影響，這是絕不能觸碰的底線。

主動聯繫學校的Academic Advisor或系所：確認自己所就讀專業的學位計畫中，是否明確列有「必修實習(mandatory internship)」或類似要求。如果確實存在，應盡快請系所提供書面證明，這可能是目前CPT審批中相對可靠的依據。

及時與雇主HR溝通：向雇主說明，目前是因全美範圍內聯邦政策調整而出現的臨時行政性暫停，並非學生個人原因。可爭取協商延後入職日期，或在符合法律及身分規定的前提下，研究是否能以其他合規方式暫時過渡。

妥善保存與學校官員(DSO)的所有書面往來記錄：包括電子郵件、CPT申請文件及學校對申請狀態的說明。一旦後續出台更明確的審核細則，這些溝通紀錄有助於加快重新審批或釐清個案情況。

精華 FAQ

  • 重點是加強審查CPT，也就是留學生課程實習訓練。SEVP已向認證學校發出通知，要求學校在批准CPT時更加嚴格，若不符合學位課程必要性，學校甚至可能面臨認證風險。

  • 影響最大的是3類人：靠1學分選修課掛靠CPT者、Day-1 CPT項目學生，以及CPT申請仍在審批中、尚未取得新I-20者。相對而言，已獲批准且屬必修實習者風險較低。

  • 最重要的是未拿到載明CPT批准資訊的新I-20前，絕不能開始工作或帶薪培訓，否則可能構成未授權就業。其次要與學校確認是否有必修實習、並保留所有與DSO往來紀錄。

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