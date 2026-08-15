我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

狗便袋也由公帑埋單…紐約市修法取締未清犬糞亂象

5款2萬元以下二手車 專家推薦適合青少年

怕反被她拖累？民主黨阿州參選人拒賀錦麗背書

世界新聞網王若馨／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
2024年總統大選落敗民主黨候選人賀錦麗。(路透)
2024年總統大選落敗民主黨候選人賀錦麗。(路透)

民主黨阿拉斯加州聯邦參議員參選人瑪麗‧佩爾托拉(Mary Sattler Peltola)，斷然回絕2024年總統大選落敗候選人賀錦麗(Kamala Harris)的背書。

阿拉斯加州將於下周二舉行初選，佩爾托拉近日透過發言人，與賀錦麗發出的背書聲明畫清界線。

佩爾托拉的發言人告訴紐約時報(New York Times)，她不會尋求任何來自「本土48州」(lower 48)人士的背書：「她的重心一直都只放在阿拉斯加。」

「本土48州」是指不包括阿拉斯加、夏威夷兩州在內的美國本土。

發言人並表示，佩爾托拉並未同意賀錦麗募款郵件的內容。

賀錦麗的募款郵件中寫道：「如果有誰能翻轉阿拉斯加、替民主黨守住參院多數席次，那個人就是瑪麗(佩爾托拉)。」

賀錦麗於2024年總統大選中，在阿拉斯加州以13個百分點的差距敗給川普。

據傳賀錦麗私下暗示有意在2028年再次角逐總統大位，但目前並沒有多少民主黨人樂見她再次出馬。

佩爾托拉過去並未替賀錦麗的總統選戰背書。她將自己定位為溫和派民主黨人，這次參院選戰主打「漁業、家庭與自由」(fish, family and freedom)。

民調顯示，佩爾托拉有很大機會成為阿拉斯加州自2014年以來首位民主黨籍聯邦參議員。

依阿拉斯加州選制，目前的16名候選人，包括7名共和黨籍、3名民主黨籍、3名無黨籍，以及自由意志黨、綠黨和阿拉斯加黨各1名候選人，將在同一場初選中角逐同一個參院席次，由得票最高的4人晉級大選。

在11份選舉民調中，有10份看好佩爾托拉勝出，只有紐約時報與錫耶納學院(Siena College)合作的民調認為現任共和黨籍參議員蘇利文(Dan S. Sullivan)將成功保住席次。

而另一個讓共和黨陣營感到棘手的問題，是有另一名同名同姓的共和黨候選人蘇利文(Daniel J. Sullivan)也參選。共和黨陣營擔心，選民可能因姓名相似而投錯票。

阿拉斯加州整體政治光譜偏保守，但選民向來具有獨立自主的傾向。該州另一名共和黨籍聯邦參議員穆考斯基(Lisa Murkowski)過去在佩爾托拉角逐眾議員時曾公開支持她，儘管兩人分屬不同政黨；不過這次參議員選戰，穆考斯基支持現任的蘇利文。

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 她透過發言人表明，選戰重心始終放在阿拉斯加，不希望依賴「本土48州」人士的背書，並刻意與賀錦麗的聲明及募款內容劃清界線。

  • 賀錦麗的募款郵件宣稱，只要有人能翻轉阿拉斯加並替民主黨守住參院多數，那個人就是佩爾托拉，藉此凸顯她在該州的勝選潛力。

  • 阿拉斯加初選有16名候選人同場競爭，前4名晉級大選；多數民調看好佩爾托拉，但共和黨現任議員蘇利文與同名候選人也讓選情更複雜。

賀錦麗 民主黨 阿拉斯加州

上一則

5款2萬元以下二手車 專家推薦適合青少年

延伸閱讀

南卡參議員初選 葛里漢胞妹最高票未過半 進入決選

南卡參議員初選 葛里漢胞妹最高票未過半 進入決選

民主黨初選 威州進步派洪倫廷意外吞敗 明州、康州仍取勝

民主黨初選 威州進步派洪倫廷意外吞敗 明州、康州仍取勝
葛理漢胞妹角逐南卡聯邦參議員 川普背書沒用？黨內初選勝出渺茫

葛理漢胞妹角逐南卡聯邦參議員 川普背書沒用？黨內初選勝出渺茫
川普因素、移民議題、進步派擴大…6州初選4大要點

川普因素、移民議題、進步派擴大…6州初選4大要點

熱門新聞

圖為查克柏格超級遊艇的支援船U-81號。（歐新社）

無視小艇受困？查克柏格3億元豪艇被噓 Meta：沒收到救援請求

2026-08-10 15:32
馬斯克。(美聯社)

馬斯克：強烈推薦大家去中國看看

2026-08-11 11:13
一台Flock Safety監視攝影機安裝在電線桿上，攝影機上方裝有太陽能板。(路透)

明州男帶頭拆Flock監視器 控侵犯隱私 全國多起效法

2026-08-09 15:47
美國食品藥物管理局（FDA）已將上個月發布的雞蛋召回令提升至最高風險等級，並警告民眾，接觸這些雞蛋可能造成嚴重健康風險。示意圖（美聯社）

160萬雞蛋召回 恐引發嚴重健康問題…買過的當心了

2026-08-14 17:35
「酋長岩」速攀紀錄保持人懷森納特於3日在內華達山脈一場意外中喪命，享年30歲。（取材自Instagram）

酋長岩速攀紀錄保持人 30歲攀岩好手意外亡

2026-08-09 23:30
紐奧良舉辦的「換妻與多元伴侶大會」吸引超過3000名來自世界各地的換妻者、多邊戀者、天體主義者、BDSM愛好者及各種性癖者齊聚一堂，大膽涉足情色派對的世界。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Trinity Kubassek）

紐奧良「成人換妻派對」 3千人5天4夜肉慾玩法全公開

2026-07-29 22:00

超人氣

更多 >
現實版「黃金礦工」翻修工程挖出超過1000萬元黃金

現實版「黃金礦工」翻修工程挖出超過1000萬元黃金
在職1137天終棄百萬年薪 華為天才少年回村賣玉米

在職1137天終棄百萬年薪 華為天才少年回村賣玉米
巴菲特談退休理財 關鍵不是手握大量現金 而是這筆收入

巴菲特談退休理財 關鍵不是手握大量現金 而是這筆收入
印尼規模7.7地震已發海嘯預警 震損畫面曝光

印尼規模7.7地震已發海嘯預警 震損畫面曝光
160萬雞蛋召回 恐引發嚴重健康問題…買過的當心了

160萬雞蛋召回 恐引發嚴重健康問題…買過的當心了