怕反被她拖累？民主黨阿州參選人拒賀錦麗背書

2024年總統大選落敗民主黨候選人賀錦麗。(路透)

民主黨阿拉斯加州 聯邦參議員參選人瑪麗‧佩爾托拉(Mary Sattler Peltola)，斷然回絕2024年總統大選落敗候選人賀錦麗 (Kamala Harris)的背書。

阿拉斯加州將於下周二舉行初選，佩爾托拉近日透過發言人，與賀錦麗發出的背書聲明畫清界線。

佩爾托拉的發言人告訴紐約時報(New York Times)，她不會尋求任何來自「本土48州」(lower 48)人士的背書：「她的重心一直都只放在阿拉斯加。」

「本土48州」是指不包括阿拉斯加、夏威夷兩州在內的美國本土。

發言人並表示，佩爾托拉並未同意賀錦麗募款郵件的內容。

賀錦麗的募款郵件中寫道：「如果有誰能翻轉阿拉斯加、替民主黨守住參院多數席次，那個人就是瑪麗(佩爾托拉)。」

賀錦麗於2024年總統大選中，在阿拉斯加州以13個百分點的差距敗給川普。

據傳賀錦麗私下暗示有意在2028年再次角逐總統大位，但目前並沒有多少民主黨人樂見她再次出馬。

佩爾托拉過去並未替賀錦麗的總統選戰背書。她將自己定位為溫和派民主黨人，這次參院選戰主打「漁業、家庭與自由」(fish, family and freedom)。

民調顯示，佩爾托拉有很大機會成為阿拉斯加州自2014年以來首位民主黨籍聯邦參議員。

依阿拉斯加州選制，目前的16名候選人，包括7名共和黨籍、3名民主黨籍、3名無黨籍，以及自由意志黨、綠黨和阿拉斯加黨各1名候選人，將在同一場初選中角逐同一個參院席次，由得票最高的4人晉級大選。

在11份選舉民調中，有10份看好佩爾托拉勝出，只有紐約時報與錫耶納學院(Siena College)合作的民調認為現任共和黨籍參議員蘇利文(Dan S. Sullivan)將成功保住席次。

而另一個讓共和黨陣營感到棘手的問題，是有另一名同名同姓的共和黨候選人蘇利文(Daniel J. Sullivan)也參選。共和黨陣營擔心，選民可能因姓名相似而投錯票。

阿拉斯加州整體政治光譜偏保守，但選民向來具有獨立自主的傾向。該州另一名共和黨籍聯邦參議員穆考斯基(Lisa Murkowski)過去在佩爾托拉角逐眾議員時曾公開支持她，儘管兩人分屬不同政黨；不過這次參議員選戰，穆考斯基支持現任的蘇利文。

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