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快速通道案件激增 惡犬咬人被「賜死」 首見律師緊急上訴

記者胡玉立／即時報導
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加州一隻三歲牧羊犬因為咬傷三個人，遭周法院判決處以安樂死。示意圖。(美聯社)
加州一隻三歲牧羊犬因為咬傷三個人，遭周法院判決處以安樂死。示意圖。(美聯社)

最高法院收到各式各樣的緊急請求愈來愈多，大家都想繞過下級法院、由大法官立即介入。12日，最高法院首度接到律師為一隻狗「請命」的緊急上訴；足證向最高法院提出的快速通道案件數量激增。

這隻名叫「布魯斯」的3歲安那托利亞牧羊犬(Anatolian Shepherd Dog)體重120磅，因咬傷三人、撞倒一名推輪椅的男子，被加州文圖拉郡(Ventura County)拘留，州法院認定牠具攻擊性，下令將牠安樂死。

律師博爾頓(Dan C. Bolton)12日向最高法院提交文件寫道：「申請人並未請求法院釋放或轉移布魯斯或審查州法院有關布魯斯是危險犬的裁定，他們只要求在訴訟期間，布魯斯繼續由文圖拉郡動物服務中心照管。」然而這項緊急請求，為時已晚；在大法官有機會採取行動前，布魯斯於同日下午被安樂死。

紐約時報報導，提交最高法院的緊急案件通常包含極重要議題，如死刑犯最終上訴；不同意識形態的大法官都曾公開表示非常重視這些緊急請求。但允許更多案件走快速通道，形同為各類型申請案敞開大門，也等於是在鼓勵人們尋求緊急救濟。

大法官卡根(Elena Kagan)7月在國會作證即暗示，情況發展至此，最高法院本身也得負部分責任；她說：「為什麼這些人以前不會尋求救濟，現在卻都來找我們了？我認為，部分原因是最高法院批准了一些申請，等於鼓勵他人找上門。」

事實上，自川普總統重返白宮以來，最高法院針對川普政府的各種請求已發布20多項緊急命令。喬治城大學法學教授弗拉德克(Steve Vladeck)持續追蹤最高法院緊急案件審理情況，他表示，2010年代後期，最高法院每個審理期對大約70項緊急申請作出裁決；上個審理期已逾130項。

加州惡犬布魯斯在律師向最高法院提交申請案45分鐘後，被實施安樂死；博爾頓震驚指稱，這是「對布魯斯生命的可恥漠視」。文圖拉郡動物管理局服務主管羅德里格斯(Esteban Rodriguez)表示，沒有任何法院下令阻止這項行動。

負責處理第九巡迴上訴法院緊急案件的大法官卡根，13日駁回布魯斯緊急請求；布魯斯案正式落幕。

精華 FAQ

  • 布魯斯是一隻3歲、重120磅的安那托利亞牧羊犬，因咬傷3人、撞倒1名輪椅男子，被加州文圖拉郡拘留，州法院認定牠具攻擊性並下令安樂死。

  • 律師博爾頓並未要求釋放、轉移或重新認定布魯斯是否危險，只是希望在訴訟期間，牠能繼續由文圖拉郡動物服務中心照管，暫緩執行安樂死。

  • 文章指出，最高法院收到的緊急請求愈來愈多，2010年代後期每期約處理70件，上一審理期已超過130件，顯示快速通道案件明顯激增，甚至連狗案也出現。

加州 大法官

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