160萬雞蛋召回 恐引發嚴重健康問題…買過的當心了

美國食品藥物管理局（FDA）已將上個月發布的雞蛋召回令提升至最高風險等級，並警告民眾，接觸這些雞蛋可能造成嚴重健康風險。示意圖（美聯社）

據紐約郵報報導，美國食品藥物管理局（FDA）已將上個月發布的雞蛋 召回令提升至最高風險等級，並警告民眾，接觸這些雞蛋可能造成嚴重健康風險。

周三，FDA將此次召回列為Class I。這表示有「合理可能性」顯示，使用或接觸違規產品可能導致嚴重的不良健康後果，甚至死亡。

這批雞蛋由德州 生產，並銷往德州、奧克拉荷馬州、阿肯色州 、路易斯安那州、新墨西哥州及密西西比州。

「中西家禽服務公司」( Midwest Poultry Services )於 7 月下旬首次宣布召回約160萬顆棕色及白色雞蛋。

根據中西家禽的召回公告，這些雞蛋於2026年6月6日至7月3日期間，在德州農場生產並配送。包裝上的「最後販售日期」（sell-by）或「最佳食用日期」（best-by）介於2026年7月20日至8月17日。

這些雞蛋被配送至德州、奧克拉荷馬州及路易斯安那州的餐飲服務業與零售客戶。消費者也可能在德州及路易斯安那州的Kroger商店，以及德州、奧克拉荷馬州、阿肯色州、路易斯安那州、新墨西哥州和密西西比州的 Brookshire Grocery商店購買到相關產品。

被召回的雞蛋可透過包裝上的P-1950或0840962代碼辨識，蛋盒側面另印有介於157至184之間的儒略日期碼。完整的產品清單可至FDA的召回網站查詢，或致電574-405-9531洽詢。

中西家禽服務公司的其他產品不在此次召回範圍內。

7月24日，疾病管制與預防中心（CDC）表示，此次召回與一宗沙門氏菌疫情有關。這起疫情已造成98人感染沙門氏菌，其中26人住院，病例分布於17個州。截至目前，官方尚未公布疫情的起始日期。

CDC建議，民眾應將任何涉及此次召回的雞蛋丟棄或退回，並以熱肥皂水清洗所有可能接觸過這些雞蛋的器具及表面，或使用洗碗機進行清洗。

沙門氏菌感染的常見症狀包括腹瀉、發燒及胃部痙攣。對於5歲以下兒童、65歲以上人士，以及免疫系統較弱的人，感染可能較為嚴重，並可能需要接受醫療治療或住院。

此次雞蛋召回之際，美國另一宗環孢子蟲病（cyclosporiasis）疫情仍在持續。這種疾病可能引發嚴重腹瀉，目前已知與 Taylor Farms 提供、如今已被召回的結球萵苣有關，疫情已擴散至至少47個州。

此外，一宗與墨西哥辣椒（jalapeños）有關、目前仍在持續的沙門氏菌疫情，迄今已造成近350名美國人患病。周三，Whole Foods因應這起疫情，召回生鮮食品及熟食部門中含有墨西哥辣椒的相關產品。該公司表示，目前尚未收到任何與這些產品有關的疾病通報。