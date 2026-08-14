賽琳娜與母親創辦的心理健康公司Wondermind挨告詐欺

迪士尼電視頻道(Disney Channel)童星出身的34歲女星賽琳娜(Selena Gomez)。（路透）

迪士尼 電視頻道(Disney Channel)童星出身的34歲女星賽琳娜(Selena Gomez)與母親曼迪·提菲(Mandy Teefey)2021年共同創立的心理健康 初創公司Wondermind，13日被多名投資人向德拉瓦州 聯邦法院提告普通法詐欺、證券詐欺以及違約。投資人除了要求賠償之外，也請求法院裁定撤銷投資合約。訴狀指出，創辦人對於公司營利、合作夥伴、領導團隊等事項都對投資人說謊，詐欺手段長達三年多。

身為投資人的多名原告在訴狀中說，共計對Wondermind投資120萬元，做為產品開發費用。創辦人一直聲稱，將開發一款Wondermind應用程式，並說廣告收入極佳、已經找到名人代言，結果都沒實現。投資人說，原本以為賽琳娜會親自參與行銷工作，後來也都沒有。

身為Wondermind創辦人之一的企業家丹妮拉·皮爾森(Daniella Pierson)發表聲明否認指控，並說歡迎原告提出具體文件與財務紀錄做為佐證。

皮爾森說，不曾把投資人資金用做個人開銷，反而拿自己的錢投入業務，而且不曾向公司支薪。

投資人在訴狀中說，原以為提供資金之後Wondermind將迅速擴大規模，推出包括應用程式、播客節目、出版刊物與健康產品在內的多種商品，而且看好公司價值可望在賽琳娜明星知名度、廣大粉絲支持、名人參與等效應之下提高，但卻通通落空。

訴狀指出，賽琳娜簽署具有履行義務的合約但置之不理，Wondermind根本沒有合作夥伴存在，籌備計畫從未實現，應用程式並未開發。