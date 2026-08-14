美國2010年以來首見：1天之內3名死刑犯伏法

田納西州、奧克拉荷馬州13日在相隔不到半小時之內分別執行死刑，稍後阿拉巴馬州也有死刑犯伏法，這是美國從2010年以來，第一次出現同一天之內有三名死囚接受注射死刑(lethal injection)。（美聯社）

田納西州 、奧克拉荷馬州13日在相隔不到半小時之內分別執行死刑 ，稍後阿拉巴馬州也有死刑犯伏法，這是美國從2010年以來，第一次出現同一天之內有三名死囚接受注射死刑(lethal injection)，三人都是殺人犯，其中一人性侵且勒死五歲女童。哥倫比亞廣播公司(CBS)分析，單日出現三起死刑執行雖為巧合，卻反映美國死刑執行數量上升趨勢。

2025年裡，有11州執行死刑，共計47人伏法，創下2009年以來人數最高紀錄。

上一次美國同一天當中有三名死刑犯伏法是在2010年1月7日，路易斯安納州、俄亥俄州、德州 分別處決死囚。

非營利組織「死刑資訊中心」(Death Penalty Information Center)統計指出，包括13日的3名死囚在內，2026年迄今全國已執行21起死刑，還有將近10件死刑已經排定處決時間。

今年佛羅里達州已經執行12件死刑，數量超過其他各州總和。今年7月，佛州曾在一天之內完成兩件死刑執行。

66歲田納西州死刑犯海恩斯(Anthony Darrell Hines)接受注射死刑之前，被典獄人員詢問是否有最後遺言時回答不用，僅說「代我向兒子問好」。海恩斯1985年持刀刺死54歲汽車旅館清潔婦詹金斯(Catherine Jean Jenkins)而被判死刑，向州長及法院提出上訴均遭駁回。

海恩斯的兒子目睹死刑執行全程，他從3歲之後就不曾與父親見面，直到行刑前最後四天才跟父親重新聯絡。

70歲死刑犯男子奎斯塔-羅德里格斯(Carlos Cuesta-Rodriguez)13日在奧克拉荷馬州麥卡萊斯特(McAlester)州立監獄中接受注射死刑。

他曾對2003年在奧克拉荷馬市(Oklahoma City)家中槍殺43歲女友費雪(Olimpia Fisher)表示後悔，對典獄委員會說不會請求減刑。辯護律師則說，奎斯塔-羅德里格斯在古巴度過艱苦童年，患有腦部損傷及創傷後壓力症候群(PTSD)。

42歲阿拉巴馬州死刑犯威廉斯(Jeremy Williams)躺在行刑床上說：「感謝上帝赦免我的罪，讓我能平靜地去見祂。」他前後搖晃頭部並露出微笑，似乎在唱歌或說話，隨後漸趨安靜，當地時間下午6時16分宣告死亡。

威廉斯對於2021年殺害5歲女童霍蘭(Kamarie Holland)認罪，放棄上訴之後請求法院執行死刑。

威廉斯付錢2000元給女童母親，做為性侵、虐待霍蘭的報酬。他在施暴之後把女童勒死，還拍下犯罪全程。霍蘭母親遭到人口性販運罪名起訴後被判20年有期徒刑