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「北方海路」成為中國獲取遭美制裁燃料的快速通道

記者顏伶如／即時報導
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圖為俄羅斯的浮動核電站「阿卡德米克·洛蒙諾索夫號」自「俄原能航運」公司的維修基地...
圖為俄羅斯的浮動核電站「阿卡德米克·洛蒙諾索夫號」自「俄原能航運」公司的維修基地啟航，將沿「北方海路」從摩爾曼斯克駛往楚科奇。（路透）

CNN報導，莫斯科控制的「北方海路」(Northern Sea Route)，一年當中大部分時間處於無法通行的封封狀態，只有夏季短暫窗口可以不需破冰船通航，這條航線已成為中國取得遭到美國制裁燃燒的快速通道，中國足跡更透露未來可能做為軍事用途。

總部位於挪威、專門研究北極及高緯度地區交通物流解決方案的「高北物流中心」(Centre for High North Logistics)彙整的航運數據分析，自從俄羅斯入侵烏克蘭以來，「北方海路」國際運輸一直由中國貿易主導，中國貿易支撐了俄羅斯的戰時經濟，提升中國能源安全。隨著中國在北極地區航運業務擴張，西方社會憂慮日漸加劇，擔心中國足跡意味著將來做為軍事用途的可能。

產業情報分析機構Kpler資深液化天然氣(LNG)分析師科斯特羅斯(Charles Costerousse)表示，2025年9月以來，中國南部港口有一個碼頭專門用來接收遭到制裁的俄羅斯LNG貨物。

根據CNN取得衛星影像，受到美國制裁的油輪「北極木蘭號」(Arctic Mulan)曾經停靠於碼頭，今年7月間重覆進行轉運作業，凸顯了北方海路」如何成為中國獲得受到美國制裁燃料的快速通道。

CNN分析，由美國主導的伊朗衝突在中東持續進行，載運石油、天然器的油輪航行受阻，全球貿易受到連累，此時中國與俄羅斯正為「北方海路」做為替代航線而創造破紀錄航運季節預做準備。

對中國而言，這意味著長期以來希望以「近北極國家」(near-Arctic state)之姿擴大存在的努力終於獲得回報，未來幾十年隨著冰層融化，可能開啟更長航季與更多航線。

了解俄羅斯「北極液化天然氣2號」(Arctic LNG-2)計畫、有日本官方背景的「石油天然氣金屬礦物資源機構」(JOGMEC)能源業務部總經理原田大輔(Daisuke Harada)形容，中國如今有了新的邊疆。

俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)長期以來的願景是，讓俄羅斯北極海岸3500哩航線成為主要貿易命脈，也成為俄羅斯港口與油氣田投資的驅動力。

過去幾個月，普亭表示紅海、荷莫茲海峽因區域衝突而通行中斷，北極地區季節航線是「最安全、最可靠且最有效率的」。

挪威北極大學(The Arctic University of Norway)教授蘭泰英Marc Lanteigne)表示，目前局勢讓北京獲得機會，可以透過身為主要夥伴協助莫斯科開發航線的槓桿，拓展中國在北極的角色。

精華 FAQ

  • 因為該航線在夏季可短暫通航，能讓中國更快接收俄羅斯受美制裁的LNG與原油；衛星影像顯示，相關油輪已在中國南部港口多次轉運。

  • 自俄烏戰爭以來，中國貿易主導北方海路國際運輸，為俄羅斯戰時經濟提供支撐，同時也提升中國的能源安全與獲取替代供應的能力。

  • 西方憂慮中國藉由協助俄羅斯開發北方海路，擴大在北極的影響力；隨著冰層融化與航季延長，未來也可能被用於軍事與戰略目的。

俄羅斯 烏克蘭 挪威

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