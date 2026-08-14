我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

朱鎔基逝世 美國官方時隔兩天首度發聲

翻20年前舊帳 婚姻綠卡面審趨嚴 保留平時生活證據 可能派上用場

美國人對AI焦慮 兩黨候選人相關政見超以色列、種族主義

記者顏伶如／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
期中選舉，參選人紛紛就AI對經濟、就業、企業權力等方面的影響提出政見。(路透)
期中選舉，參選人紛紛就AI對經濟、就業、企業權力等方面的影響提出政見。(路透)

華盛頓郵報14日報導，美國人對人工智慧(AI)感到焦慮在期中選舉形成一股政治力量，參選人紛紛就AI對經濟、就業、企業權力等方面的影響提出政見，兩黨對於數據中心興建計畫相互較勁。

根據華郵針對截至10日為止仍在參選的1200個競選網站分析，今年有數百名角逐聯邦參、眾議員或州長的參選人，在競選網站上清楚說明與AI或數據中心有關的政見，全國各地選舉近40%都有AI議題。

根據統計，兩黨候選人競選網站上對於AI政策的關注程度，甚至超過對以色列、製造業、種族主義等長期存在的政治議題關注。

資深選舉專家、民調專家以及政治分析家表示，很少看到一個新議題能如此迅速崛起成為美國政治的一股力量。

維吉尼亞大學(University of Virginia)政治研究中心選舉分析師康狄克(Kyle Kondik)：「AI已經從無人在意的事物變成無所不在。」

有意在2028年問鼎白宮的潛在競爭者，例如副總統范斯、加州州長紐森(Gavin Newsom)，也都已經在討論AI政策。

但政治專家說，兩黨目前都還沒樹立能讓對AI技術感到憂慮的選民產生共鳴的明確立場。政治諮詢與公關公司「彈弓策略」(Slingshot Strategies)合夥人凱斯(Alyssa Cass)說：「誰能做到這點，誰就能獲得豐厚政治回報。」

多項民調顯示，相當高比例的美國人對AI在經濟當中的扮演角色「非常憂心」，不希望數據中心蓋在自家附近，認為將造成水電費漲價、AI導致勞工丟掉飯碗，民眾普遍認為AI弊多於利。

共和黨民調公司Cygnal創辦人兼執行長布坎南(Brent Buchanan,)表示，去年底開始在焦點團體(focus groups)察覺一種新模式，某位受訪者會主動滔滔不絕抱怨AI或數據中心，引起在座其他人用更尖銳的批判齊聲撻伐AI。

德州是數據中心興建熱門地點之一，共和黨籍州長艾伯特(Greg Abbott)一改原本對興建計畫毫無保留的支持，本月稍早頒布全面監督法規。川普總統說，艾伯特犯下錯誤，拋棄數據中心能夠創造的區域經濟利益。

爭取連任的民主黨新澤西州聯邦眾議員帕隆(Frank Pallone)在初選遭到對手、社區倡議人士許約翰(John Hsu，音譯)批評對數據中心相關的住宅電費上漲無所作為。

身為中間派的帕隆6月在初選勝出，幾周之後抗拒民主黨團高層指示，轉而支持禁止全國數據中心的提案。

精華 FAQ

  • 因為越來越多參選人把AI與數據中心納入競選主軸，直接回應選民對就業、電費、企業權力與地方資源消耗的焦慮，使其迅速成為全國性議題。

  • 民眾多半擔心數據中心蓋在住家附近會推高水電費，也憂慮AI擴張會造成勞工失業、加重耗水耗電，甚至讓科技企業取得過大權力。

  • 兩黨都已開始談AI政策，但仍未建立能穩定打動焦慮選民的明確立場；從德州到新澤西，候選人與州長都因數據中心政策調整而出現攻防。

以色列 種族主義 華郵

上一則

先付款才治療 看病常遇新要求 醫院怕患者負擔不起自付額

延伸閱讀

密西根聯邦參議員初選左派勝出 民主黨焦慮升高

密西根聯邦參議員初選左派勝出 民主黨焦慮升高
密西根初選…民主黨左轉挑戰建制派 川普：好消息

密西根初選…民主黨左轉挑戰建制派 川普：好消息
AI圖片、影片將藏「看不見的身分證」 加州新法上路

AI圖片、影片將藏「看不見的身分證」 加州新法上路
威州進步派韓裔洪倫廷意外落敗 民主黨主流鬆口氣

威州進步派韓裔洪倫廷意外落敗 民主黨主流鬆口氣

熱門新聞

圖為查克柏格超級遊艇的支援船U-81號。（歐新社）

無視小艇受困？查克柏格3億元豪艇被噓 Meta：沒收到救援請求

2026-08-10 15:32
馬斯克。(美聯社)

馬斯克：強烈推薦大家去中國看看

2026-08-11 11:13
一台Flock Safety監視攝影機安裝在電線桿上，攝影機上方裝有太陽能板。(路透)

明州男帶頭拆Flock監視器 控侵犯隱私 全國多起效法

2026-08-09 15:47
在美華人列出替孩子安排多種興趣班等4種行為，在華人家庭相當常見，部分美國人卻可能視為經濟條件優渥的象徵。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Charles Parker ）

全款買房、孩上興趣班…華人4種習慣 美國人卻驚呼「你很富」

2026-08-07 19:47
紐奧良舉辦的「換妻與多元伴侶大會」吸引超過3000名來自世界各地的換妻者、多邊戀者、天體主義者、BDSM愛好者及各種性癖者齊聚一堂，大膽涉足情色派對的世界。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Trinity Kubassek）

紐奧良「成人換妻派對」 3千人5天4夜肉慾玩法全公開

2026-07-29 22:00
「酋長岩」速攀紀錄保持人懷森納特於3日在內華達山脈一場意外中喪命，享年30歲。（取材自Instagram）

酋長岩速攀紀錄保持人 30歲攀岩好手意外亡

2026-08-09 23:30

超人氣

更多 >
「功夫女足」回主場 香港上映火爆…觀眾不滿這件事

「功夫女足」回主場 香港上映火爆…觀眾不滿這件事
年歲漸長仍保有好氣質 4生肖女人緣佳、魅力讓人難以忽視

年歲漸長仍保有好氣質 4生肖女人緣佳、魅力讓人難以忽視
好市多披薩別傻傻照菜單點 內行揭5招更酥脆還免久等

好市多披薩別傻傻照菜單點 內行揭5招更酥脆還免久等
杜拜不再是全球最繁忙國際機場 新龍頭在亞洲

杜拜不再是全球最繁忙國際機場 新龍頭在亞洲
報復？中國逮捕百餘菲律賓人 菲防長斥勒索與脅迫

報復？中國逮捕百餘菲律賓人 菲防長斥勒索與脅迫