洪倫廷敗選 左翼網紅派克：主流媒體及年長選民的錯

知名左翼直播主派克。(美聯社)

知名左翼Twitch直播主派克(Hasan Piker)，在進步派的威斯康辛州 州眾議員洪倫廷(Francesca Hong)敗給溫和派對手、未能贏得民主黨 州長初選後，在節目中把洪倫廷敗選歸咎於主流媒體的負面報導。

派克也責怪年長選民，並抱怨「應該把嬰兒潮世代(目前約62到80歲之間)列為非法」。

洪倫廷在選前民調 曾領先民主黨對手克勞利(David Crowley)達兩位數，最終卻以逾三千票之差、約零點五個百分點敗北。

派克說，他讀到有選民表示兩邊都欣賞，直到最後一刻才決定投給克勞利，氣得說：「我不想看這個，因為我他X的會在電玩裡拿槍自殺。」

他並說，想把嬰兒潮世代丟進機器裡「處理掉」，「任何會說那種話的人都該扔進去。」

派克：主流媒體說謊帶風向

他表示，主流媒體對選民「說謊」，並點名CNN、MSNOW、ABC、CBS，指他們帶風向影響了嬰兒潮世代選民，使他們疑慮若是薩依德(Abdul El-Sayed)、洪倫廷這樣的進步派贏得初選，將無法在大選中擊敗共和黨對手。

他也表示，缺乏全國性進步派人士背書，對洪倫廷的選情造成了影響。進步派要角參議員桑德斯(Bernie Sanders)、眾議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)都沒有為洪倫廷背書，即使他們曾幫薩依德站台。

爭議性高的派克以在直播中發表激進言論聞名，他親中，曾主張美國在九一一事件、以色列在10月7日大屠殺是罪有應得。

派克在選前為洪倫廷站台，並在節目中對她進行訪談，洪倫廷受訪時表態支持廢除移民及海關執法局(ICE)、由政府經營雜貨店，以及對大型數位資料中心建設實施一年禁令等主張。

在選前，洪倫廷過去的多項立場曾被認為太激進，包括主張取消感恩節以及廢除警察等。

周二晚間開票當洪倫廷落後時，派克氣餒地說：「取消感恩節，也把嬰兒潮世代列為非法吧。」

派克在Twitch有超過300萬人追蹤，反誹謗聯盟(ADL)今年4月的報告指出，他在跨社群平台上合計逾1,130萬追蹤者。