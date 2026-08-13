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抽中豪宅外加10萬現金 77歲退休教師成HGTV幸運兒

記者顏伶如／即時報導
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HGTV電視頻道推出「2026年智慧房屋」(2026 Smart Home)抽獎...
HGTV電視頻道推出「2026年智慧房屋」(2026 Smart Home)抽獎活動，首獎是附贈全套家具、位於奧蘭多的一棟度假風住宅，外加10萬元現金，總價值超過130萬。示意圖（美聯社）

眾生相雜誌(People)13日獨家報導，HGTV電視頻道推出「2026年智慧房屋」(2026 Smart Home)抽獎活動，首獎是附贈全套家具、位於奧蘭多的一棟度假風住宅，外加10萬元現金，總價值超過130萬元，在7500多萬筆抽獎登記當中，來自佛羅里達州傑克森維爾(Jacksonville)的77歲退休代課老師凱倫·海爾斯(Karen Hiers)抽中大獎。

海爾斯說，很喜歡這棟房子的後院，因為有游泳池、水中吧檯、戶外廚房，還能看到美麗的夕陽。

海爾斯退休之前擔任高中代課老師，是HGTV電視頻道長期觀眾，也是設計這棟房屋的夫妻檔設計師布萊恩·克萊恩施密特(Brian Kleinschmidt)與米卡·克萊恩施密特(Mika Kleinschmidt)的忠實粉絲。

根據HGTV電視頻道新聞稿，海爾斯接到中獎消息之後經過多道確認程序，不敢相信真的中獎。

中獎通知是透過電郵寄來，海爾斯覺得郵件「看起來很可疑」，請兒子幫忙確認。兒子協助確認得獎消息為真之後，海爾斯還是心存懷疑而親自打電話給電視台詢問。

她將與家人一同分享這棟三臥三衛的房子，包括結髮55年的丈夫比爾(Bill)，以及兩個孩子、三個孫子孫女與一個曾孫。三隻小貓也將帶到新家。

這棟獎品房的地點對海爾斯一家來說簡直完美，因為距離目前居住的傑克森維爾只要兩小時車程。

身為HGTV電視頻道忠實觀眾，海爾斯多年來持續參加電視台一天兩次的多種抽獎活動。「2026年智慧房屋」抽獎活動在6月19日截止登記，總共有7500多萬筆抽獎登記。

精華 FAQ

  • 大獎是一棟位於奧蘭多、附全套家具的度假風住宅，另加10萬元現金，整體總價值超過130萬元，屬於HGTV「2026年智慧房屋」活動首獎。

  • 得主是來自佛羅里達州傑克森維爾的77歲退休代課老師凱倫·海爾斯，她在數千萬筆抽獎登記中抽中這份大獎，成為HGTV幸運兒。

  • 中獎通知是透過電郵寄來，她覺得信件看起來很可疑，先請兒子幫忙確認，之後仍不放心又親自打電話給電視台查證，確認多次才相信。

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