社安局將14種疾病列入快速審批名單 患者可盡早獲補助

社會安全局（Social Security Administration）。（美聯社）

社會安全局(Social Security Administration)11日宣布，14種疾病將列入能夠盡早拿到補助的身心障礙快速審批名單，其中包括罕見小兒科疾病與神經系統疾病，例如艾卡爾迪症候群(Aicardi syndrome)，以及原發性心臟血管肉瘤(primary cardiac sarcoma)等罕見癌症 。

名稱為「同情津貼」(Compassionate Allowances)的名單計畫成立於2008年，旨在加快患有罕見疾病、面臨生命危險或其他嚴重疾病的身心障礙人士，申請福利時能加速作業流程。

社安局表示，加上最新納入的14種疾病之後，身心障礙快速審批清單總共將涵蓋314種疾病，這項計畫成立迄今已協助120萬民眾拿到身心障礙補助。

一般身心障礙者的補助申請，通常需要6個月到8個月才能通過核准。社安局通過科技掃瞄申請案件，找出申請人是否符合「同情津貼」名單條件，符合資格的申請案件通常幾天之內便可獲得批准。

社安局局長比西尼亞諾(Frank Bisignano)在聲明中說，「同情津貼」倡議計畫打破制度窠臼，「讓我們能對那些遭遇人生巨變診斷以及最需要盡快獲得協助的民眾提供支援」。

社安局加入身心障礙快速審批名單的14項疾病包括：

＊腺苷酸琥珀酸裂解酶缺乏症－新生兒型與第一型(Adenylosuccinate Lyase deficiency – Neonatal Form and Type 1)

＊艾卡爾迪症候群

＊巴萊特-溫特症候群(Baraitser-Winter syndrome)

＊貝爾-史蒂文森氏症候群(Beare-Stevenson cutis gyrata syndrome)

＊波林-歐匹茲綜合症(Bohring-Opitz syndrome)

＊CASK相關基因疾病(CASK-related gene disorders)

＊肝脾T細胞淋巴癌(Hepatosplenic T-cell lymphoma)

＊拉弗拉病(Lafora disease)

＊嬰兒惡性游走性局部發作性癲癇(Malignant Migrating Partial Seizures of Infancy, MMPSI)

＊寡肌素-1症候群(OPHN1 syndrome)

＊發性心臟血管肉瘤

＊原發性顱內惡性黑色素瘤(Primary intracranial malignant melanoma)

＊轉移性葡萄膜黑色素瘤(Uveal Melanoma – with metastases)

＊瓦爾堡微眼畸形症候群(Warburg micro syndrome)