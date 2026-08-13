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科州婦人遭紅藍卡拒絕給付 理由竟是名字太長

記者顏伶如／即時報導
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紅藍卡的聯邦醫療保險計畫(Medicare)對於姓名有字數限制。（美聯社）
紅藍卡的聯邦醫療保險計畫(Medicare)對於姓名有字數限制。（美聯社）

理財網站「金錢智慧」(MoneyWise)報導，一名科羅拉多州婦人因為醫療保險拒絕給付而面臨大量未繳帳單，為了維護權益努力申訴，拒絕給付的理由則是她的名字太長，名字總共有四個字，加起來長達28個字母。

凱莉·安·韋恩柏格·莫諾(Carrie Ann Weinberger Morneault)以前從未遇過醫療給付問題，直到去年把紅藍卡優勢計畫(Medicare Advantage)保險公司換成前身是信諾(Cigna)的HealthSpring公司。

她說，更換保險公司之後就遭到拒絕給付，打了多次電話之後，得知俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險計畫(Medicare)對於姓名有字數限制。

莫諾的保險計畫、社會安全卡、醫療帳單上，名字通常用縮寫替代或有不同方式拼寫，使得給付申請看起來是針對不同病患。

她的物理治療、乳房攝影等給付都遭打回票，待繳醫療帳單不斷增加，被保險公司送交催收機構。

莫諾受訪時表示，整個過程讓心理健康與身心狀態飽受折磨，「這真的很荒謬，我完全無法理解」。

報導指出，紅藍卡官方網站並未提及姓名字數限制。HealthSpring公司則表示，會直接跟會員合作且協助解決問題，但不會透露個案具體細節。

莫諾說，其中一筆申訴後來獲得解決，但不知道如何獲得解決，沒有人曾經為此跟她聯絡。她說，還有將近物理治療、乳房攝影共計約600元遭到拒絕給付的餘額還未獲得解決。

報導指出，給付遭拒可能只是因為筆誤或其他簡單原因，但研究顯示超過三分之二的美國人不知道有權利提出申訴。

申訴程序第一步是仔細審查拒絕給付的通知單以及保險保單，看看能否理解拒絕理由。如果查看之後認為自己有理由申訴，要收集所有相關文件附在申訴書裡，申訴時要說明個人資訊、保險號碼、理賠細節、收到的拒絕理由，以及為何醫療項目屬於必要。

另外，消費者可以要求保險公司在申訴程序結束之前，不要把欠費帳單送交催收機構。

聯邦醫療服務中心(Centers for Medicare and Medicaid Services)指出，民眾如果第一次申訴碰壁，某些情況允許多次繼續申訴，消費者可以選擇透過第三方機構展開外部申訴，或向州政府保險局投訴，這些手段可能促成保險公司對於個案採取更仔細的審查。

精華 FAQ

  • 她更換到前身為信諾的 HealthSpring 後，因姓名在不同文件上有縮寫或拼寫差異，被系統判定為不同病患，進而造成物理治療與乳房攝影等理賠遭拒。

  • 多筆醫療給付被退件後，未繳帳單持續累積，部分費用還被送交催收機構。她表示，這些爭議不僅造成經濟壓力，也嚴重影響她的心理健康。

  • 應先仔細看拒賠通知與保單，蒐集相關文件並寫明個資、保險號碼、理賠細節與拒賠理由，再提出申訴；必要時可要求暫停催收，並考慮外部申訴或向州保險局投訴。

紅藍卡 聯邦醫療保險 醫療保險

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