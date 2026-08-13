醫療成本上升 越來越多醫院要求看病必須預先付款

醫療機構由於成本開銷上升，越來越常要求必須預先付款才能接受治療，因為醫院認為許多患者負擔不起自付額(deductibles)開銷，因此希望盡可能提前收費。示意圖（路透）

哥倫比亞 廣播公司(CBS)12日報導，患者通常是接受治療之後才會收到需要自費的帳單，但如今病患經常遇到的狀況是，醫療機構由於成本開銷上升，越來越常要求必須預先付款才能接受治療，因為醫院認為許多患者負擔不起自付額(deductibles)開銷，因此希望盡可能提前收費。

丹佛居民佐達尼(Thomas Zordani)預約了保險 公司系統之內的馬友診所(Mayo Clinic)鳳凰城神經外科醫生看病，希望透過腦部掃瞄找到嚴重頭疼的解決辦法。

佐達尼出發之前獲得告知，這間診所是保險公司系統之內的特約醫院，但2024年4月抵達鳳凰後卻被叫到診所財務辦公室，要求繳交5000元診前預付款(preservice deposit)，因為馬友診所後來認定不收他的保險。

雖然佐達尼的保險方案包括系統外與非特約醫院給付，但他仍被自動歸類為「自費」(self-pay)。由於手頭現金不足，加上對規定感到不滿，佐達尼拒絕付款，預約看診因此遭到取消。

馬友診所公關部總監卡爾馬諾維茨(Andrea Kalmanovitz)說，當患者不清楚馬友診所並不在保險公司系統之內時，就可能面臨意料之外的診前押金(pre-service deposit)要求。

報導指出，醫院要求病患預先付款的趨勢，對患者來說代表雙重打擊。

保險機構將自付額調高，導致病患積欠醫療帳單金額上升，同一時間則有更多病患面臨更多費用，因為醫院認為患者負擔不起自付額開銷，因此希望盡可能提前收費。

美國醫院聯合會(Federation of American Hospitals)前任主席、非營利醫療研究團體「凱瑟家庭基金會」(KFF)資深客座研究員卡恩(Chip Kahn)指出，類似診前押金的措施可能變得逐漸普遍，對醫療機構、醫生以及病患來說，狀況都變得更加困難。

醫療保健科技與數據服務公司Kodiak Solutions營收周期情報小組副總監斯札法拉爾斯基(Matt Szaflarski)表示，根據保險公司支付金額估算，醫院向病患收取的診前預付款，大約是預估患者即將欠費金額的四分之一。舉例來說，如果病患到醫院接受影像檢查，保險公司將為掃瞄支付1000元，醫院將向病患預先收款250元。

斯札法拉爾斯基表示，預先收款因醫院、各州不同而有差別，印地安納州是預收現金率最低的州，「他們有著中西部人民的友善」，加州、德州則收費較多。