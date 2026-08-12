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德州阿帕契軍用直升機墜毀 兩陸軍官兵喪生

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德州阿帕契軍用直升機墜毀 兩陸軍官兵喪生

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胡德堡發表聲明證實，一架AH-64攻擊直升機墜毀，造成兩名官兵罹難。(路透)
胡德堡發表聲明證實，一架AH-64攻擊直升機墜毀，造成兩名官兵罹難。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

德州貝爾郡發生胡德堡阿帕契軍用直升機墜毀事故，機上2名陸軍官兵罹難，並引發當地草地火災，相關單位正處理後續。

官員表示，一架隸屬於胡德堡（Fort Hood）基地的阿帕契軍用直升機今天墜毀於德州一處田地，造成兩名陸軍官兵死亡，並引發大規模的草地火災。

路透社報導，貝爾郡（Bell County）警長辦公室發言人柯爾曼（Cliff Coleman）表示，這起事件發生在貝爾郡，位於德州首府奧斯汀（Austin）以北約100公里處。

柯爾曼說，貝爾郡治安法官宣布機上兩人死亡。

德州州長艾波特（Greg Abbott）在社群平台X上表示：「今天，一架阿帕契直升機在胡德堡執行任務時墜毀於貝爾郡，造成兩名軍人殉職。」

胡德堡發表聲明證實，一架AH-64攻擊直升機墜毀，造成兩名官兵罹難，但在通知家屬前，暫時未公布死者身分。

柯爾曼提供的影像顯示，消防人員正在一大片燒焦的草地上檢查燃燒中的殘骸，事故現場持續冒出濃煙。他說，當地已有多個消防部門出動撲滅火勢。

法新社報導，約兩個月前，美國空軍曾有一架B-52轟炸機墜毀於加州，造成機上8人全數罹難。

德州

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