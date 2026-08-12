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夏季通膨放緩 油價與機票仍比去年貴2成

中央社華盛頓12日專電
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加州油價居高不下。(路透檔案照)
加州油價居高不下。(路透檔案照)

通貨膨脹壓力入夏後已見放緩，7月通膨年增率降至3.4%，聯準會下月升息機會降低。不過美國民眾仍為高油價及昂貴機票所苦，相較於去年夏天漲幅超過2成。

美國勞工部勞工統計局（Bureau of Labor Statistics）公布7月消費者物價指數（CPI），較6月微幅上升0.1%，除去變動幅度較大的食品與能源項目的核心消費者物價指數上升0.2%，未見顯著變動。

通膨年增率則由6月的3.5%降至3.4%，核心物價指數由2.6%降至2.5%。顯示美伊戰爭打打停停，油價波動背景下，夏季物價未如開啟戰事的春季出現明顯變化。

7月物價漲幅較去年同期以車輛用油與機票最高，分別達24.6%、25.5%，食品與房租微幅上揚。

高盛資產管理（Goldman Sachs Asset Management）固定收益投資部門主管羅斯納（Lindsay Rosner）分析，聯邦準備理事會（Fed）在9月集會前公布的另一輪通膨數據，形勢還是充滿變數，但報告內容是好的開始。相較於上月報告顯示的溫和潛在通膨，核心通膨獲得控制是鼓舞信號，有助於強化聯準會9月維持（利率）決定。

報告公布後，道瓊工業指數小漲約100點，2年期與10年期公債殖利率走低。

美國通膨壓力夏季漸趨舒緩，聯準會升息壓力降低，但經濟數據呈現多頭訊息，包括7月非農就業人數意外減少2萬3000人，失業率降至4.1%，美股在人工智慧股帶頭下持續寫下歷史新高。

美國通膨在美伊戰爭後走高，消費者物價指數與核心指數5月升至4.2%與2.9%，6、7月走低。

降低通膨是總統川普（Donald Trump）主要競選政見，對等關稅未如預期大幅推升價格，通膨多維持在3%以下，對伊拉克軍事行動導致油價飆升再度推高美國物價。

精華 FAQ

  • 7月CPI月增僅0.1%，年增率由6月的3.5%降至3.4%，核心CPI也從2.6%降到2.5%。這代表整體物價漲勢趨緩，夏季通膨壓力明顯低於先前。

  • 7月漲幅最大的是車輛用油與機票，較去年同期分別上漲24.6%與25.5%。雖然食品與房租也有上揚，但漲勢相對溫和，最有感的仍是能源與交通支出。

  • 高盛資產管理認為，核心通膨獲得控制是正面訊號，有助強化聯準會9月維持利率不變的決定。消息公布後，道瓊工業指數小漲約100點，2年期與10年期公債殖利率也走低。

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