數據中心2600萬元購地 肯州農戶拒絕…加入社區抗爭

71%美國人反對興建數據中心。(美聯社檔案照)

理財網站「金錢智慧」(MoneyWise)11日報導，在全國各地反對數據中心的浪潮當中，一個肯塔基州 農戶被抗議人士視為英雄，因為這家人拒絕營運商以遠遠超過市價的土地收購提議，轉而加入阻止數據中心興建的抗爭行動。

肯州農民艾達·赫德斯頓(Ida Huddleston)跟家人今年3月首次引起輿論注意。當時有一家未具名的「財富100強」(Fortune 100)企業開價2600多萬元，有意買下占地1200英畝赫德斯頓家族農場的一半土地。

開價價格大約是土地價值的10倍，但很快就被打回票。

赫德斯頓當時接受地方媒體WKRC訪問時說：「人家都說我們是愚蠢的老農民，但我們並不是。」

她說：「我們知道我們的糧食將消失，土地將消失，也會變得無水可用。」

赫德斯頓的祖父、曾祖父都在同一片土地耕作，「經濟大蕭條」(Great Depression)時期種植小麥。她說，完全沒興趣破壞家族傳統。

然而，並不是所有的鄰居都像赫德斯頓抗拒高價收購。附近一處移動屋社區(mobile home park)的負責人便接受購地提議，社區裡住著28名居民，許多是退休老人、靠固定收入生活。

赫德斯頓拒絕土地收購之後，這家企業改弦易轍，針對附近2000多英畝土地申請區域重劃(rezoning)，今年5月獲得梅森郡財政法院(Mason County Fiscal Court)批准。

赫德斯頓的女兒德爾西亞·貝爾(Delsia Bare)得知消息後，加入旨在阻止該數據中心項目的一項訴訟。

蓋洛普(Gallup)日前公布民調顯示，71%美國人反對興建數據中心。政治人物把數據中心議題做為期中選舉討論焦點，某些州與社區已經通過禁止數據中心的法規。

高盛集團(Goldman Sachs)報告指出，由於反對運動興起，數據中心完工時間拖長，預計要在2028年啟動的AI計算能力當中，大約只有一半能在目標日期之前上線。