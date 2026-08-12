威州進步派韓裔洪倫廷意外落敗 民主黨主流鬆口氣

威斯康辛州州長韓裔參選人洪倫廷初選意外落敗。（美聯社）

紐約時報12日分析，身為民主社會主義者的韓裔 參選人洪倫廷(Francesca Hong)連續數月民調領先，最後卻在民主黨威斯康辛州 州長初選意外落馬，走中間派路線的密爾瓦基郡(Milwaukee County)郡長克勞利(David Crowley)以微弱優勢勝出，這個結果可能反映民主社會主義浪潮其實無法延伸到都會以外的地區。

報導指出，克勞利贏得初選讓民主黨主流人士鬆一口氣，因為初選誕生的人選在這個搖擺州較有勝算，洪倫廷的落敗則透露進步主義運動的極限。

民主社會主義陣營今年以來贏得華府特區市長初選，還有紐約、底特率、費城、丹佛選區的聯邦眾議員初選。然而，這股浪潮最終無法延伸到城市核心區以外的其他地區，至少在身為搖擺州的威州確實如此。

對於民主黨建制派來說，克勞利勝利不管多麼微弱，都是非常甜美。

原本承諾不介入繼任人選之爭的民主黨籍威州州長艾佛斯(Tony Evers)，初選選前表態支持克勞利，幫忙助選時對選民提出警告說，如果洪倫廷勝出，民主黨11月將敗給共和黨候選人帝芬尼(Tom Tiffany)。

艾佛斯選前最後幾周大力相挺，讓克勞利7月份選舉募款總額超過洪倫廷。

艾佛斯12日清晨在社群媒體發文寫道，為克勞利感到驕傲，「他是我們黨的未來，我迫不及待想看到他成為下一任州長」。

報導指出，選前民調顯示洪倫廷有明顯且穩定的領先優勢，但開票結果證明，民調在威州出現錯誤。

拉克羅斯威斯康辛大學(University of Wisconsin-La Crosse)政治系副教授切戈斯基(Anthony Chergosky)說，克勞利獲勝是一個「真的令人驚訝的轉折」，這個結果顯示民主黨選民雖然對於洪倫廷的理念普遍表示認同，卻對她能否在大選勝出產生猶豫。

另外，某些社會主義者認為，相較於薩依德(Abdul El-Sayed)等其他進步派參選人，洪倫廷存在某些缺點，沒辦法完美傳達理念，選前民調雖然顯示她可望勝選，卻同時顯示她在有意角逐今年州長選舉的參選人當中實力最弱。

她在競選活動裡說話溫和，接受電視採訪有時則表現不穩，面對昔日社群媒體貼文批評感恩節、呼籲廢除警察等主張的詢問時，經常難以自圓其說。