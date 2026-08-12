S&P 500股息收益創歷史最低 退休族痛苦：錢放哪裡？

示意圖。（123RF）

理財網站「金錢智慧」(MoneyWise)12日報導，退休 族長期以來青睞穩定配發股息的配息型股票(dividend stocks)，但獨立財富管理機構「創意理財」(Creative Planning)首席市場策略師畢萊洛(Charlie Bilello)指出，史坦普500指數(S&P 500)股息收益率如今維持在略高於1% 的水準，創下歷史最低紀錄，退休族被迫重新思考長久以來遵循的投資策略。

報導指出，股息派發金額並未縮水，但收益率是以股息相對於股價來衡量，如今股價上漲速度遠遠超過股息增長。

住在密西根州東大湍市(East Grand Rapids)的75歲退休醫生耶德林(Steven Yedlin)在個人退休帳戶便看到如此變化。

他接受華爾街日報訪問時說，退休帳戶投資組合專門挑選高股息指數股票型基金(dividend ETFs)，到了退休時應稅帳戶裡股息資金跟S&P 500指數資金各占一半。

耶德林說，投資人對於收益率能做的事情並不多，可以做的就是改變資金去向。

耶德林關閉「自動再投資」功能，把派發股息放進高收益貨幣市場基金(high-yield money-market funds)，也準備把這些收益給孩子。

「金錢智慧」報導，舉例來說，如果把50萬元放進廣泛市場指數基金(broad index fund)，以目前收益率計算，每年產生股息約5250元。

如果把50萬元放進目前收益率約4.65%的10年期美國國債，收益將有2萬3250元，是前者的四倍多。

如果股息收入是退休生活的財務依靠，這一點將讓退休族感到痛苦。

股息也可能在一夜之間消失。Papa John's披薩、批發抵押貸款公司UWM Holdings上周在相隔兩天之內相繼宣布取消股息派發。股息能發多久，完全取決於董事會決策。