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豐田宣布全球65萬輛Camry召修 安全指示燈恐失效

記者顏伶如／即時報導
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豐田(Toyota)11日宣布全球65萬5000輛Camry汽車召修(recal...
豐田(Toyota)11日宣布全球65萬5000輛Camry汽車召修(recall)。（美聯社）

豐田(Toyota)11日宣布全球65萬5000輛Camry汽車召修(recall)，因為一項顯示錯誤可能會導致方向燈、危險警示燈等安全指示燈失效。召修範圍包括2023年12月至2026年7月之間在美國、日本以及泰國車廠生產的Camry車輛。根據全國公路交通安全局(National Highway Traffic Safety Administration)數據，美國地區大約50萬8354輛2025-2026年款Camry Hybrid受到這波召修影響。

福斯商業新聞(Fox Business)報導，宣布召修的Camry Hybrid可在經銷商接受免費軟體更新，排除故障問題。

受到影響的車輛配備7吋顯示屏的組合儀表，儀表在車輛發動時可能出現黑屏。由於系統錯誤，方向燈、危險警示燈以及繫緊安全帶、從點火開關拔出鑰匙等提醒的警示都可能失效，導致車輛無法符合聯邦安全標準。

只有LE、SE、Nightshade車型配備較小的7吋顯示屏，XLE以及XSE車型使用較大的12.3吋駕駛顯示屏，因此這些車款不受召修影響。

NHTSA指出，方向燈以及警示燈若出現問題將增加車輛碰撞風險，因為駕駛人看不到警示訊號，道路上其他駕駛人也無法得知有問題車輛的駕駛人即將轉彎或車輛出現危險。

豐田汽車北美公司(Toyota Motor North America)表示，將通知受到影響的Camry車主，以便車主能將車輛開至經銷商接受免費軟體更新。通知信預計9月21日開始寄出，所有通知將於10月初之前完成寄發。

精華 FAQ

  • 主要原因是部分車輛的顯示系統出現錯誤，可能導致方向燈、危險警示燈與提醒訊號失效，進而不符合聯邦安全標準，也會增加碰撞風險。

  • 受影響的是2023年12月至2026年7月間在美國、日本與泰國生產的Camry，其中美國約有50萬8354輛2025-2026年款Camry Hybrid被列入召修範圍。

  • 豐田將通知受影響車主，請車主把車開到經銷商接受免費軟體更新以排除故障，通知信預計9月21日開始寄出，並會在10月初前完成。

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