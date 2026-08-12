酷熱天候讓勞工面臨健康風險 1名德州66歲郵差高溫致死

每年有數百名勞工因為高溫導致死亡。示意圖（路透）

紐約時報12日報導，每年有數百名勞工因為高溫導致死亡，目前約有六州訂定州法保護勞工免於遭受酷熱危害，但氣溫最高的兩州德州 與佛羅里達州 卻沒有與高溫相關的勞工保護法律，德州更以沒必要強制規範為由，禁止地方政府訂定勞工避暑規範。三年前，66歲郵差蓋茨(Eugene Gates Jr.)在達拉斯一個樹木成蔭社區送信途中，因為體溫過高昏倒在民宅前院草坪而喪生。

目前約有六州規定雇主必須向員工提供緩解高溫的資源。以加州 為例，聘有戶外勞工的雇主必須在氣溫到華氏80度時提供遮蔭，並鼓勵員工休息。

2024年，加州職業安全與健康管理局(Cal/OSHA)對南加州一家造園景觀公司開罰27萬元，原因公司無視高溫法規，拒絕提供遮蔭設備，強迫員工自費購買飲水。

馬里蘭州是美東地區對勞工提供高溫保護的唯一一州。

德州、佛州是全國最熱的幾州之一，但都沒有高溫相關的勞工保護法律。

佛州邁阿密-戴德郡(Miami-Dade County)曾經規定，戶外勞工必須有遮蔭設備、飲水與休息時間，但佛州州議會2024年通過立法，禁止各個縣市自行頒布高溫保護規定。

奧斯汀、達拉斯等城市曾經規定建築工人工作每4小時必須休息10分鐘，但共和黨籍德州州長艾伯特(Greg Abbott)2023年簽署法律，推翻為工人提供飲水休息時間的地方法規。

艾伯特此舉獲得工商團體支持，遊說團體「全國自營商店聯盟」(National Federation of Independent Business)便說，高溫保護法規對小型企業來說造成負擔。

美國郵政總局(U.S. Postal Service)督察長在2024年報告中說，一年四季都要在戶外環境工作的郵差，兩年期間共計發生1330多件高溫相關事故。

艾伯特推翻地方法規的6天後，蓋茨2023年6月20日在達拉斯市中心區東北部送信途中死亡。當天酷熱指數(heat index)體感溫度為華氏113度。

蓋茨每天對400個地址送信，一天有兩次10分鐘有薪休息時間，還有一次30分鐘的無薪午餐休息時間。擔任郵差30多年後，蓋茨原本考慮退休。

當天下午3時45分，蓋茨妻子收到郵局來電通知說，蓋茨昏倒在一戶人家門口。蓋茨緊急送醫之後，死於心臟病與體溫過高(hyperthermia)。郵局遭到德州職業安全局(OSHA)處以1萬5625元罰款。

上個月，達拉斯又發生一名郵差在極度高溫底下倒地身亡的案例，死因尚待確定。