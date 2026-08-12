酷熱天候讓勞工面臨健康風險 1名德州66歲郵差高溫致死
紐約時報12日報導，每年有數百名勞工因為高溫導致死亡，目前約有六州訂定州法保護勞工免於遭受酷熱危害，但氣溫最高的兩州德州與佛羅里達州卻沒有與高溫相關的勞工保護法律，德州更以沒必要強制規範為由，禁止地方政府訂定勞工避暑規範。三年前，66歲郵差蓋茨(Eugene Gates Jr.)在達拉斯一個樹木成蔭社區送信途中，因為體溫過高昏倒在民宅前院草坪而喪生。
目前約有六州規定雇主必須向員工提供緩解高溫的資源。以加州為例，聘有戶外勞工的雇主必須在氣溫到華氏80度時提供遮蔭，並鼓勵員工休息。
2024年，加州職業安全與健康管理局(Cal/OSHA)對南加州一家造園景觀公司開罰27萬元，原因公司無視高溫法規，拒絕提供遮蔭設備，強迫員工自費購買飲水。
馬里蘭州是美東地區對勞工提供高溫保護的唯一一州。
德州、佛州是全國最熱的幾州之一，但都沒有高溫相關的勞工保護法律。
佛州邁阿密-戴德郡(Miami-Dade County)曾經規定，戶外勞工必須有遮蔭設備、飲水與休息時間，但佛州州議會2024年通過立法，禁止各個縣市自行頒布高溫保護規定。
奧斯汀、達拉斯等城市曾經規定建築工人工作每4小時必須休息10分鐘，但共和黨籍德州州長艾伯特(Greg Abbott)2023年簽署法律，推翻為工人提供飲水休息時間的地方法規。
艾伯特此舉獲得工商團體支持，遊說團體「全國自營商店聯盟」(National Federation of Independent Business)便說，高溫保護法規對小型企業來說造成負擔。
美國郵政總局(U.S. Postal Service)督察長在2024年報告中說，一年四季都要在戶外環境工作的郵差，兩年期間共計發生1330多件高溫相關事故。
艾伯特推翻地方法規的6天後，蓋茨2023年6月20日在達拉斯市中心區東北部送信途中死亡。當天酷熱指數(heat index)體感溫度為華氏113度。
蓋茨每天對400個地址送信，一天有兩次10分鐘有薪休息時間，還有一次30分鐘的無薪午餐休息時間。擔任郵差30多年後，蓋茨原本考慮退休。
當天下午3時45分，蓋茨妻子收到郵局來電通知說，蓋茨昏倒在一戶人家門口。蓋茨緊急送醫之後，死於心臟病與體溫過高(hyperthermia)。郵局遭到德州職業安全局(OSHA)處以1萬5625元罰款。
上個月，達拉斯又發生一名郵差在極度高溫底下倒地身亡的案例，死因尚待確定。
報導指出，加州、馬里蘭州等少數州已要求雇主提供遮蔭、飲水與休息等措施；但德州與佛州沒有高溫勞工保護法，甚至限制地方政府自行訂定規範。 蓋茨在2023年6月20日於達拉斯送信時，面對體感113度的酷熱環境昏倒在住家前院，送醫後死於心臟病與體溫過高，凸顯戶外工作熱傷害的致命風險。 因為兩州都是全美最熱地區之一，卻沒有州級高溫保護法，且州政府還推翻地方規範；批評者認為這使工人暴露在更大風險中，但工商團體則稱法規會增加企業負擔。
精華 FAQ
報導指出，加州、馬里蘭州等少數州已要求雇主提供遮蔭、飲水與休息等措施；但德州與佛州沒有高溫勞工保護法，甚至限制地方政府自行訂定規範。
蓋茨在2023年6月20日於達拉斯送信時，面對體感113度的酷熱環境昏倒在住家前院，送醫後死於心臟病與體溫過高，凸顯戶外工作熱傷害的致命風險。
因為兩州都是全美最熱地區之一，卻沒有州級高溫保護法，且州政府還推翻地方規範；批評者認為這使工人暴露在更大風險中，但工商團體則稱法規會增加企業負擔。
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