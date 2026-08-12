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美兵推：北京未動武 就利用分化盟友逼迫台灣妥協

編譯梁采蘩／即時報導
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美國華府日前進行一場模擬中國以能源供應施壓台灣的兵棋推演。結果顯示，北京即使未真...
美國華府日前進行一場模擬中國以能源供應施壓台灣的兵棋推演。結果顯示，北京即使未真正動武，也可能透過能源與經濟手段分化美國及盟友，並迫使台灣對中國做出妥協。(路透)

華盛頓郵報首席全球安全分析師羅金（Josh Rogin）指出，華府日前進行一場模擬中國以能源供應施壓台灣的兵棋推演。結果顯示，北京即使未真正動武，也可能透過能源與經濟手段分化美國及盟友，並迫使台灣對中國做出妥協；兵推最終雖未爆發戰爭，供應鏈與區域安全卻受到嚴重衝擊。

這場兵推由WP情報與新路線戰略與政策研究所（New Lines Institute）7月30日召集，參與者包括前國防官員、企業高層與分析師。

劇本設定在2026年9月，美中在關稅、科技與台灣問題談判破裂，北京隨後提出「乾淨能源法案」，要求運往台灣的煤炭須先抵達中國指定港口，輸往中國或台灣的海外液化天然氣也須取得北京核准，違規航運商將失去中國市場。

該聲明發布兩天後，台積電在兵推中私下警告，台灣若因能源中斷停電，晶片交貨將受影響，引發各國政府與企業緊張。羅金指出，台灣97%的能源仰賴進口，並生產全球95%的最先進半導體，台積電用電量約占全台十分之一，能源供應因此成為北京可能施壓的關鍵弱點。

兵推第一回合中，美國在台海執行「航行自由」行動，並制裁與俄羅斯、伊朗交易的中國實體，日本也參與軍演並加強盟友合作。

然而，台灣一面進行防禦軍演，一面卻放寬對中國商品的貿易限制；澳洲則保持軍事低調，並派代表團赴北京深化經濟關係。中國隨後削減10%對美國盟友的關鍵礦物出口，並在台海軍演。

第二回合，美國與日本將對中半導體出口削減50%，並加速對台軍售，台灣卻進一步解除對中貿易限制。中國則把對美國及盟友的關鍵礦物出口削減50%，但豁免台灣，並增加對台投資，進一步分化各方。

第三回合，主辦方事後以AI重跑相同劇本，結果顯示AI扮演的中國更具攻擊性，但美國在經濟反制上較克制，企業也沒有囤貨，而是建立緩衝庫存並分散供應鏈。

兵推最終未爆發熱戰，中國最終也沒有通過「乾淨能源法案」。某種意義上，美日加大對北京的施壓似乎奏效，但代價極為高昂，關鍵礦產與半導體供應鏈遭重創，經濟破壞程度相當高。

新路線研究所的報告指出，中國的投資與豁免成功讓台北傾向妥協，也在美國的聯盟中打開缺口。日本雖力挺美國，但澳洲的特立獨行證明，在台灣危機中，盟友的團結遠沒有華府想像得那麼理所當然。

報告最後建議四點：一、各國與企業應預先準備能源與供應鏈中斷方案，二、提前決定在供應短缺時，如何對待客戶。三、一國的國安政策與經濟政策可能彼此背道而馳，不要感到驚訝。最後，降低對中國供應鏈的依賴，以減少北京運用經濟籌碼施壓的空間。

精華 FAQ

  • 兵推設定中國以「乾淨能源法案」限制台灣能源供應，並藉由經濟壓力迫使台灣妥協。因台灣高度依賴進口能源且半導體攸關全球供應，所以即使未動武，衝擊也非常大。

  • 美國與日本加強軍事與經濟反制，台灣卻一度放寬對中貿易限制；澳洲則保持軍事低調，轉而深化對北京的經濟互動。這些差異讓北京有機會分化盟友。

  • 報告建議各國與企業預先規劃能源和供應鏈中斷方案，先決定缺貨時的客戶處理方式，並降低對中國供應鏈依賴，以減少北京運用經濟籌碼施壓的空間。

華盛頓郵報 華府 供應鏈

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