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運輸部長26歲女婿 共和黨威州聯邦眾議員初選勝出

記者顏伶如／即時報導
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阿方索。(美聯社)
阿方索。(美聯社)

現任共和黨威斯康辛州第七選區聯邦眾議員帝芬尼(Tom Tiffany)決定換跑道參選州長，席次空缺兩黨競爭激烈。華盛頓郵報報導，共和黨初選有五人參加，11日晚間開票結果顯示，運輸部長達菲(Sean P. Duffy)的26歲女婿阿方索(Michael Alfonso)以得票率48.9%明顯勝出。阿方索參選獲得川普總統背書，達菲從2011年到2019年擔任第七選區聯邦眾議員，家族傳承意味濃厚。

根據美聯社開票統計，阿方索11日晚間得票率一路領先，前美軍陸戰隊成員赫曼寧(Kevin Hermening)得票率26.6%位居第二。赫曼寧是1979年在伊朗遭到扣押444天的美國人質之一，數十年來活躍於威州共和黨政治圈。

威州第七選區向來是共和黨鐵票倉，民主黨初選有三人參加，11日晚間開票結果，克拉克(Fred Clark)以37.7%得票率勝出。

1999年出生的阿方索不曾擔任公職，初選競選政見主軸聚焦負擔能力、個人自由，主張共和黨需要新一代領導階層。

如果阿方索在11月期中選舉當選，將成為最年輕的聯邦眾議員。

阿方索10日接受NewsNation新聞頻道專訪時說：「我們需要能夠真正走出去，向年輕人宣傳並且討論他們關心議題的共和黨年輕人，例如生活負擔能力、買房以及養家糊口等。」

對於外界質疑阿方索因為家族關係與川普背書而獲得不公平優勢，達菲在選前則予以駁斥。

國會山莊報(The Hill)報導，達菲10日接受NewsNation訪問時說，阿方索在第七選區從事營建工作的背景才是優勢。

達菲表示，能有每天拚命工作12小時的人前往華府繼續努力工作將會很棒。達菲從自己的國會競選帳戶拿出100萬支持阿方索。

阿方索畢業於麥迪遜威斯康辛大學(University of Wisconsin-Madison)，擁有數學學位，22歲時與達菲女兒艾薇塔(Evita Duffy)結婚。

川普曾經參加兩場為阿方索助選的電話連線，包括10日晚間的選前造勢連線。川普在三次總統大選當中，在威州第七選區得票率至少都領先民主黨候選人20%。

某些威州共和黨地方官員對於阿方索缺乏從政經驗、達菲影響力過大提出質疑。

鐵縣(Iron County)共和黨部主委希勒(Tanner Hiller)5月接受威斯康辛公共廣播電台(Wisconsin Public Radio)訪問時說：「我覺得他們所做的事存有道德錯誤。」

希勒說，有許多具備更好資歷、更了解選區的人比阿方索更加適任。

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 勝出者是運輸部長達菲的26歲女婿阿方索，他在5人競爭的共和黨初選中拿下48.9%得票率，明顯領先其他對手，展現強勢優勢。

  • 他不曾擔任公職，卻因為達菲家族關係與川普背書迅速竄起；部分地方共和黨人士質疑其缺乏從政經驗，並批評達菲影響力過大。

  • 若阿方索在11月期中選舉勝出，將成為美國史上最年輕的聯邦眾議員；他主打負擔能力、個人自由，並訴求共和黨需要新世代領導。

共和黨 眾議員 初選

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