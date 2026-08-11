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川普曬「夫妻對比照」民主黨新星開酸：你們真的相愛嗎？

世界新聞網馬雯婷／即時報導
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密西根州民主黨參議員候選人薩依德（Abdul El-Sayed）。（美聯社）
密西根州民主黨參議員候選人薩依德（Abdul El-Sayed）。（美聯社）

據紐約郵報報導，甫贏得密西根州黨內初選的民主黨聯邦參議員候選人薩依德（Abdul El-Sayed），周日在電視節目中針對川普總統與第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）的婚姻發表驚人言論，形容兩人的關係「頗為坎坷」。

薩依德是在CNN「國情咨文」（State of ‌the Union）節目中作出上述評論。就在前一天，川普總統在社群媒體上發布一張照片，將自己與梅蘭妮亞的合照，與薩依德及其妻子莎拉・朱卡庫（Sarah Jukaku）的合照並列。

川普在照片下方寫道，「兩個非常不同的美國（Two VERY DIFFERENT America’s）」。

節目中，主持人塔珀（Jake Tapper）詢問薩依德對此事的看法。薩依德表示，「其實，莎拉和我彼此喜歡。我不知道第一夫人和總統的情況，但就我所聽到的，他們的關係似乎有點坎坷。」

薩依德自稱是進步派人士。盡管他並未獲得美國民主社會主義者（Democratic Socialists of America）的背書，但他上周在密西根州民主黨聯邦參議員初選中，以些微差距擊敗立溫和派眾議員史蒂文斯（Haley Stevens）。

薩依德的這番言論，是在川普與梅蘭妮亞於2005年結婚後所建立的婚姻關係背景下發表。兩人育有一子拜倫（Barron）。

相比之下，薩依德與妻子同為醫師。兩人在密西根大學就讀期間相識，大一時便訂婚，並於2006年結婚。

如今，兩人育有兩個女兒Emmalee和Serene，一家人居住在安娜堡（Ann Arbor）。

這名左翼政治人物也以帶有諷刺意味的方式表示，他同意川普所說，兩對夫妻代表著「非常不同的美國」。

薩依德對塔珀說，「對，他（指川普總統）說得沒錯，你看到的是兩種不同的美國願景。一種是，你的統治者是兩個彼此並不喜歡的人，但為了共同利益而聯手，從你身上賺取數十億美元。」

薩依德接著說，「另一種則是，兩個真心相愛的人，一起享用了一些鬆餅，希望共同打造一個可以讓他們養育家庭的美國，而且知道那個家庭將能享有美好的生活。」

他進一步表示，川普所代表的美國版本，就是目前美國民眾正在經歷的現實。

薩依德指出，汽油、食品雜貨等日常生活用品的價格持續上漲，並質疑如今的父母是否還能夠坦白告訴自己的孩子：等他們長大後，生活會比父母這一代更好。

如果薩依德在11月的選舉中勝出，他將成為美國歷史上第一位穆斯林聯邦參議員。

▲ 來源：Truth Social＠realDonaldTrump（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

精華 FAQ

  • 他先表示自己與妻子彼此相愛，接著反酸自己不清楚川普與梅蘭妮亞的情況，但依他所聽到的，兩人的關係「似乎有點坎坷」。

  • 川普在照片下寫下「兩個非常不同的美國」，意在對比自己與梅蘭妮亞，和薩依德與妻子的形象，暗示兩種截然不同的美國價值與生活方式。

  • 如果薩依德在11月選舉中勝出，他將成為美國歷史上第一位穆斯林聯邦參議員，這也讓他的選戰受到更多關注。

民主黨 川普 梅蘭妮亞

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