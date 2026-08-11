「寡婦稅」可能衝擊巨額財富轉移 尤其是賣房子

「寡婦稅」(Widow Tax)可能衝擊巨額財富轉移，尤其是賣房子。(路透檔案照)

房地產資訊網站Realtor.com報導，「寡婦稅」(Widow Tax)可能衝擊巨額財富轉移，尤其是賣房子。「寡婦稅」並不是指單一稅種，而是遺產規畫律師形容喪偶民眾在財務方面受到的一連串不利因素。

住在德州 中部的婦人伊芙琳·狄爾加多(Evelyn Delgado)2025年在丈夫去世後致電給汽車保險公司，以為駕駛人從兩名減少剩下一名將讓保費 降低，結果每年保費反而增加280元。後來德州立法禁止房屋與汽車保險公司因為投保人喪偶而改變保費費率。

財富管理機構Cerulli Associates估計，截至2048年之前將有124兆資產轉移，其中有54兆是轉給配偶，流向女性的占比約95%。

然而，繼承家庭資產不代表真正擁有收入。仍人在世的配偶雖然保留房屋、退休帳戶與其他財產，但同時失去一份社安金，改以要為不利的稅務基準報稅，還有俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險計畫(Medicare)觸發IRMAA附加費門檻。

遺產規畫律師懷特(Jonathan White)說，「寡婦稅」不是針對單一項目，而是在同一年之內連續發生多起規則改變的綜合狀況。

報導指出，擁有同一棟房屋，可能導致喪偶者消耗更多收入。

懷特指出，喪偶者住在原本是兩個人住的房子裡，稅金、保險、暖氣、維修等持有成本持續消耗流動資產，房屋淨值(home equity)卻動用不到。

過去幾年，房屋持有成本一路走高，哈佛住屋研究聯合中心(Harvard Joint Center for Housing Studies)在2026 年全美住房狀況報告」指出，2019年至2025年間，全美房產稅上漲31%，屋主保險平均每月保費上漲72%。

2020年至2025年間，住宅用電成本上漲超過30%。

報導指出，喪偶者賣掉房子、縮減居住規模似乎是顯而易見的解決之道，但卻涉及稅務影響。

全國房地產商協會(National Association of Realtors)估計，大約1310萬戶房屋增值超過了屋主可以適用的免稅額度，主要原因在於許多屋主居住多年，房屋增值速度遠超過免稅額範圍。

在同一棟房子住了數十年的喪偶者，原本已婚夫妻擁有的50萬元免稅額度，在其中一方過世之後將迅速縮減，依然健在的配偶必須在喪偶兩年內完成出售並符合其他條件，才能繼續享有較高的免稅額度，過了時間窗口之後免稅額度只有25萬。