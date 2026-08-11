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加州網紅國鳥「賈姬」病逝 巢穴影像直播曾吸引全球目光

中央社加州大熊湖10日綜合外電報導
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白頭海鵰賈姬備受全球自然愛好者關注。（美聯社）
白頭海鵰賈姬備受全球自然愛好者關注。（美聯社）

被外界視為加州成功復育象徵的白頭海鵰賈姬（Jackie），在接受當地猛禽中心治療後仍不幸病逝。

綜合美聯社與英國廣播公司（BBC）報導，10多年來，全球自然愛好者透過即時影像直播，觀看賈姬和牠的伴侶影子（Shadow）在洛杉磯以東聖伯納迪諾山脈（San Bernardino Mountains）大熊湖（Big Bear Lake）附近樹上的巢穴生活。

非營利組織「大熊谷之友」（Friends of Big Bear Valley）2015年在賈姬和影子的巢穴安裝攝影機，記錄牠們每個繁殖季節的情況。2024年，一場冬季暴風雪將巢穴覆蓋滿白雪，賈姬當時曾辛勤地孵蛋超過2天半。

加州洛杉磯郡公園暨育樂局（Los Angeles County Department of Parks and Recreation）旗下的聖狄瑪斯猛禽救援隊（San Dimas Raptor Rescue）接獲通報賈姬與另外兩隻猛禽打鬥後被發現生病，於7月17日找到了賈姬。

賈姬在奧哈伊猛禽中心（Ojai Raptor Center）接受為期3周的治療，處理包括貧血在內的多項健康問題。儘管接受了輸血和氧氣治療，牠的病情仍惡化，奧哈伊猛禽中心今天宣布賈姬的死訊。

奧哈伊猛禽中心發表聲明說：「我們知道世界各地成千上萬關注她生命歷程、與我們一同期盼、為她祈禱並支持照護人員的人們，都會深刻感受到這個消息帶來的悲傷。我們的團隊心碎不已，能照顧牠是莫大的榮幸。」

加州中部文塔納野生動物協會（Ventana Wildlife Society）執行長兼生物學家索倫森（Kelly Sorenson）也是透過遠端觀察賈姬巢穴的人士之一。

雖然他的團體並未參與大熊湖白頭海鵰復育計畫，但他認為牠們的繁殖象徵著過去幾十年來加州保育工作的成功。

白頭海鵰一度瀕臨滅絕，直到1970年代禁用殺蟲劑DDT並建立其他保育措施後，白頭海鵰才得以復育並從聯邦瀕危物種名單中除名。

索倫森今天表示：「你會想看到這樣一個成功的例子。能夠透過即時攝影機親眼目睹築巢過程是非常有力量的，能將人們帶入情感層面。」

賈姬與伴侶影子位於大熊谷巢穴的網路直播，擁有數十萬名訂閱者。大熊谷之友網站指出，賈姬和影子自2018年起成為伴侶。（編譯：劉淑琴）1150811

白頭海鵰賈姬在猛禽中心接受治療。（美聯社）
白頭海鵰賈姬在猛禽中心接受治療。（美聯社）

精華 FAQ

  • 因為牠和伴侶影子在大熊湖附近巢穴的生活被即時直播多年，許多人透過鏡頭觀看牠們築巢、孵蛋與育雛，形成全球性的關注熱潮。

  • 賈姬在奧哈伊猛禽中心接受約3周治療，期間處理貧血等多項健康問題，雖曾輸血並接受氧氣治療，但病情仍持續惡化後離世。

  • 白頭海鵰曾一度瀕臨滅絕，後來因禁用DDT與保育措施而復育，賈姬和影子成功繁殖，被視為加州多年野生動物保育成果的代表。

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