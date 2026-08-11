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明天美國26州能看到日偏食

記者顏伶如／即時報導
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日偏食(partial solar eclipse)。（美聯社）
日偏食(partial solar eclipse)。（美聯社）

富比世(Forbes)雜誌報導，美國26州12日能看到日偏食(partial solar eclipse)，確切時間取決於地理位置，阿拉斯加州民眾可以在上午看到日偏食，東北部地區民眾則在下午看到，北極與歐洲部分地區則能看到日全食。阿拉斯加州費爾班克斯(Fairbanks)將能看到美國最大程度日食，大陽面積約有37%遭到月球遮擋。東北部地區最佳視野是在緬因州，當地時間下午1時50分，能看到28%日偏食。

報導指出，從8月12日開始的710天裡，日食愛好者將有機會在歐洲、非洲、澳洲看到日全食(total solar eclipses)，因此從2026年到2028年之間，對追日者與想要體驗日全食的民眾來說，將是一段非凡時期。

8月12日的日全食將出現於格陵蘭東部、冰島西部和西班牙北部。這是歐洲2015年以來首次日全食，也是歐洲大陸1999 以來的第一次日全食。

被喻為「世紀日食」(eclipse of the century)重頭戲將於2027年8月2日登場。埃及路克索(Luxor)附近的日全食將持續大約6分23 秒，這是1991年至2114年間地球陸地持續最長的日全食。

日食大戲將於2028年7月22 日畫下句點，屆時日全食將橫掃澳洲、紐西蘭。雪梨將迎來1857年以來的首次日全食，澳洲西部將有超過5分鐘的日全食。

與2017年、2024年穿越美國的日全食相比，12日的日偏食顯得略遜一籌，但估計仍有數百萬人共襄盛舉。

12日下午，紐約市1時54分可以看到10%日偏食，波士頓1時53分可以看到16%日偏食，紐約州羅徹斯特1時43分可以看到9%日偏食，紐約州奧伯尼1時50分能看到13%日偏食，康乃狄克周哈福特(Hartford)1時54分能看到13%日偏食，羅德島州普羅維登斯(Providence)1時55分能看到15%日偏食，佛蒙特州蒙特佩利爾(Montpelier)下午1時49分能看到17%日偏食，賓州哈里斯堡(Harrisburg)下午1時50分能看到6%日偏食。

精華 FAQ

  • 富比世指出，美國26州12日可看到日偏食，阿拉斯加州民眾會在上午觀測，東北部地區則在下午看到，具體時間會因地理位置而不同。

  • 阿拉斯加州費爾班克斯將看到美國最大程度的日偏食，太陽面積約有37%被月球遮擋；東北部最佳視野則在緬因州，約可見28%日偏食。

  • 報導稱，從8月12日開始的710天內，歐洲、非洲與澳洲將陸續出現日全食；其中2027年8月2日埃及路克索附近那場，將是地球陸地上持續最長的日全食。

緬因州 阿拉斯加州 日全食

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