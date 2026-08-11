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參議員施密特致函代理勞工部長 籲改革「PERM勞工認證」

記者顏伶如／即時報導
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共和黨密蘇里州聯邦參議員施密特（Eric Schmitt）。（路透）
共和黨密蘇里州聯邦參議員施密特（Eric Schmitt）。（路透）

共和黨密蘇里州聯邦參議員施密特(Eric Schmitt)10日致函代理勞工部長桑德林(Keith Sonderling)，要求改革H-1B工作簽證俗稱「PERM勞工認證」的「程序電子評審管理」(Program Electronic Review Management)，同時要求勞工部交出審計、詐欺案件以及哪些雇主曾為移民申請永久勞工認證的數據資料。

施密特在信中寫道，濫用「PERM勞工認證」與H-1B簽證計畫導致企業能用廉價的外籍勞工替代美國勞工，「勞工部應該終止如此濫用行徑，恢復法規旨在保障美國勞工、把美國勞工利益擺在第一的初衷」。

施密特在信中說，勞工部應該對於企業透過H-1B簽證計畫聘用勞工展開更嚴格監督，因為某些企業可能利用「PERM勞工認證」與H-1B簽證聘用外籍勞工而不聘用其實適任的美國勞工。

他說，勞工部應該更新招聘規則、加強打擊詐欺，確保雇主幫外籍勞工申請永久勞工認正之前，美國勞工擁有真正的公平競爭機會。他指出，已經過時的招聘規定允許雇主青睞外籍勞工而不聘用美國人。

「PERM勞工認證」是勞工部審核程序，雇主透過這項程序幫外籍勞工申請能在美國獲得永久聘用的勞工認證。「PERM勞工認證」規定原本用意是確保外籍勞工不會取代有資格的美國勞工，也不會對相同職位的美國勞工工資、工作條件帶來負面影響。

外籍員工的勞工認證獲得批准之前，勞工部必須確認在相關地區並沒有足夠「有能力、有意願、有資格且可到職」(able, willing, qualified, and available)的美國勞工能勝任這項工作。

施密特指出，勞工部系統的招聘規則跟不上現代就業市場的腳步，「PERM勞工認證」法規20多年來沒有重大更新，某些雇主仍然依賴刊登報紙廣告來證明曾經嘗試招聘美國勞工。

他說，絕大多數求職與應徵早就轉移到線上，老舊法規要求導致雇主容易在技術層面做到符合規定，實際上卻無法觸及廣大的美國勞工群體。

施密特提出的改革建議包括：雇主必須把「PERM勞工認證」職缺發布於招聘網頁以及至少一個獲得廣泛使用的求職網站平台；雇主必須記錄每一名前來應徵的美國勞工，向勞工部解釋拒絕原因；雇主必須證明職位並沒有以任何形式或非正式形式預先保留給外籍勞工；公司必須通知最近失業但可能符合職位資格要求的美國勞工。

精華 FAQ

  • 他要求改革PERM勞工認證制度，強化對H-1B相關聘用的監督，避免雇主以外籍勞工取代美國勞工，並讓法規真正回到保護本國勞工的初衷。

  • 施密特認為規定已20多年未大幅更新，仍依賴報紙廣告等老方法，難以觸及線上求職市場，雇主雖形式上合規，卻可能無法讓美國勞工真正公平競爭。

  • 他建議職缺應刊登於招聘網頁與主流求職平台，記錄每位應徵美國勞工與拒絕理由，證明未預先保留給外籍勞工，並通知近期失業且可能符合資格的美國勞工。

勞工部 工作簽證 共和黨

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