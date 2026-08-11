科州聯邦眾議員布波特21歲兒子涉嫌對兒童性剝削遭逮捕

共和黨科羅拉多州聯邦眾議員蘿倫‧布波特(Lauren Boebert)的21歲兒子泰勒(Tyler Boebert)。（美聯社）

共和黨 科羅拉多州聯邦眾議員 蘿倫‧布波特(Lauren Boebert)的21歲兒子泰勒(Tyler Boebert)涉嫌對兒童性剝削 而遭逮捕。科州加菲德郡(Garfield County)警長辦公室10日表示，泰勒‧布波特9日遭到拘留，但繳交1萬元保釋金之後獲釋。科羅拉多公共電台(Colorado Public Radio)報導，泰勒‧布波特面臨五項重罪起訴，涉案事件則發生於兩年多前。

39歲的蘿倫‧布波特10日發表聲明說：「我愛兒子，我們嚴肅面對這些指控，並在這個艱難時期為所有受到影響的人祈禱。」

國家廣播公司(NBC)報導，根據檢警向法院申請逮捕令的宣誓證詞(affidavit)，泰勒被捕是跟一支2024年流傳、與一名17歲少女合拍的影片有關，拍片時泰勒18歲。

宣誓證詞指出，這名歲少女的母親向警方報案說，女兒與泰勒一起拍攝的性愛影片被人發布於Instagram。宣誓證詞當中並未提及是誰發布影片。

根據法院紀錄，泰勒面臨三項性剝削兒童罪名、兩項慫恿未成年人士犯罪罪名起訴。

泰勒交保之後，預計8月19日在加菲德郡法院過堂。

蘿倫‧布波特原本在科州經營的「槍手燒烤店」(Shooters Grill)餐廳，員工上班時可以配戴槍枝。她從2021年至2025年擔任科州第3選區聯邦眾議員，今年轉向第4選區參選聯邦眾議員。

泰勒過去曾經多次被捕，涉案情事包括侵入車輛以及偷竊財物等。

2024年2月，泰勒涉嫌侵入他人車輛竊取信用卡與身分證件，在科州賴夫爾(Rifle)被捕。泰勒對於身分竊盜重罪認罪，獲判緩刑、社區勞動服務。去年檢方提交撤銷緩刑的控訴，法院訂於9月10日舉行聽審。

2025年7月，泰勒因為不當對待自己的幼齡兒子，收到虐待兒童疏忽照顧輕罪傳票。泰勒向法院認罪之後，法官訂於9月4日宣判。

泰勒18歲時升格人父，升格人母的女友年僅17歲，當時36歲的蘿倫‧布波特向媒體宣布當上祖母的喜訊。