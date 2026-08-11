自由之聲原型 前ICE幹員所創團體獲1.58億合約代表無證童

巴拉德移民和海關執法局(ICE)前任幹員巴拉德。(美聯社)

華盛頓郵報 11日報導，移民 和海關執法局(ICE)前任幹員巴拉德(Tim Ballard)創立的非營利組織「我們的救援」(Our Rescue)，獲得川普 政府1億5800萬元合約，負責代表無證兒童。

過去幾周，川普政府政策改變，不再與先前代表無證兒童的倡議團體合作。

根據7日晚間政府公告，代表無證兒童的聯邦合約由總部位於明尼亞波利斯(Minneapolis)的「我們的救援」獲得，簽約機構是衛生部難民安置辦公室(Office of Refugee Resettlement)。難民安置辦公室負責監督沒有父母或監護人陪伴的無證兒童入境美國之後的照護工作。

美墨邊境尋求庇護的兒童排隊向美國邊境巡邏人員報到。(路透資料照)

德州小型律師事務所「柏克律師事務所」(Burke Law Group)上周獲得價值1億5000元的免競標聯邦合約，負責在移民法庭審理過程代表無證兒童。「柏克律師事務所」負責人瑪賽拉‧伯克(Marcella Burke)曾在川普第一任政府擔任內政部能源政策律師。

巴拉德2013年離開ICE後投身從哥倫比亞、海地、墨西哥及泰國等國性販運集團手中搶救兒童的行動。2023年上映電影「自由之聲」(Sound of Freedom)裡，男星吉姆·卡維佐(Jim Caviezel)飾演主角便以巴拉德真人真事為原型。「自由之聲」獲得保守派人士高度讚揚，其他人士則批評影片散布沒有根據的右翼陰謀論團體「匿名者Q」(QAnon)說詞。

川普總統第一任期間，巴拉德2019年獲得任命出任負責為白宮提供打擊人口販運建議的委員會共同主席。

「自由之聲」預計要在新澤西州貝明斯特(Bedminster)川普全國高爾夫球俱樂部放映之前幾天，巴拉德2023年7月突然離開了一手創立的「我們的救援」。

三個月之後，五名婦女在猶他州法院提告，指控巴拉德在「我們的救援」前身「地下鐵道行動」(Operation Underground Railroad)期間，脅迫她們發生性行為。

2024年，巴拉德面臨另一件聯邦官司，遭控從事性販運、強迫勞動。兩件官司目前都在審理中。

民權益倡議組織「阿米卡移民權利中心」(Amica Center for Immigrant Rights)執行董事盧肯斯(Michael Lukens)說，川普政府企圖透過打壓未成年人的法律代表，達到加速驅逐未成年人士的目的。

▼收聽一洲焦點Podcast：