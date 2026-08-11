麻州取消墮胎周數限制 成為允許孕期任何階段墮胎的第十州

麻州成為全美第十個允許孕婦在孕期任何階段、甚至臨盆前墮胎的州；示意圖。（圖／123RF） 王翠琪

麻州民主黨 州長希利(Maura Healey)於10日前簽署法案，取消墮胎 手術的妊娠周數限制，讓麻州成為全美第十個允許孕婦在孕期任何階段、甚至臨盆前墮胎的州。

福斯新聞報導，麻州新通過的「病患就醫優先保障法」(Prioritizing Patient Access to Care Act)規定，醫療人員在判斷是否為孕婦施行後期墮胎手術時，將擁有更大自主裁量權，不會再因違反麻州先前的規定而面臨法律訴訟。

此前，麻州法律原則上禁止孕婦在懷孕滿24周後墮胎，僅少數例外。

希利表示，新法旨在確保懷孕後期出現醫療併發症的家庭，能直接在麻州完成墮胎手術，不必被迫跨州求醫，這類併發症可能包括母嬰健康出現嚴重症狀或被診斷出致命疾病。

希利承諾，只要她仍還是州長，將持續確保墮胎權在麻州安全、合法且易於取得。

她說：「我們相信，攸關醫療照護的決定應由女性、孕婦的家庭與她們的醫師共同做出，而非由政治人物來決定。墮胎將在麻州維持安全，維持合法，也將維持容易取得，這是我對各位的承諾。」

新規定將於90天後正式生效，隨著此案通過，麻州加入阿拉斯加州、科羅拉多州、馬里蘭州、密西根州、明尼蘇達州、新澤西州、新墨西哥州、俄勒岡州與佛蒙特州的行列，成為全美第十個取消墮胎妊娠周數限制的州，華盛頓特區也已取消相關限制。